Linky et heures creuses : si vous avez encore cette habitude la nuit avec votre chauffe-eau, votre facture va s’envoler

Depuis 2025, des millions de foyers équipés d’un compteur Linky voient leur facture grimper malgré les mêmes habitudes nocturnes. Que révèle vraiment la réforme des heures creuses et comment s’y adapter sans mauvaise surprise ?

Comparer deux factures d’électricité séparées de quelques mois, constater la même consommation mais une ligne « total à payer » qui explose : beaucoup de familles vivent ce choc. Leur réflexe semble pourtant raisonnable : lancer les machines à 23h, laisser le chauffe-eau tourner la nuit en pensant payer moins.

Depuis 2025, ce scénario cache un nouveau coupable : la réforme des heures creuses Linky. Décidées par la Commission de régulation de l’énergie et appliquées par Enedis, elles basculent une partie des heures bon marché vers la journée pour coller à la production solaire. Sans ajustement, vos automatismes nocturnes deviennent beaucoup moins rentables.

Deux factures, même consommation : comment j’ai découvert que la nuit n’était plus la moins chère

Cette prise de conscience part souvent d’un détail sur la facture. Deux périodes comparables, même mode de vie, même nombre de kWh… mais un montant supérieur car le ballon d’eau chaude a fonctionné en heures pleines. Pendant des années, la règle semblait immuable : avec un contrat heures pleines / heures creuses, la nuit coûtait moins cher.

Beaucoup ont adopté le même rituel que cette lectrice : « Je programmais mon chauffe-eau et mes machines en pleine nuit depuis des années. » Le problème, c’est que le compteur suit la réalité du réseau, pas nos habitudes. Quand les plages d’heures creuses bougent et que la programmation reste figée, l’écart finit par se voir sur le relevé.

Ce que la réforme des heures pleines / heures creuses a changé depuis novembre 2025

À l’origine, il y a le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, le TURPE 7, revu par la CRE. Depuis le 1er novembre 2025, Enedis reprogramme à distance les compteurs Linky d’environ 11 millions de foyers en heures pleines / heures creuses, sur 14,5 millions au total. Le changement se fait par vagues jusqu’en octobre 2027, tous les clients ne basculant pas en même temps.

Le volume reste identique : toujours 8 heures d’heures creuses Linky par jour, mais réparties autrement. La règle prévoit au minimum 5 heures consécutives la nuit, en général entre 23h et 7h, et jusqu’à 3 heures en journée, entre 11h et 17h, surtout du 1er avril au 31 octobre. En hiver, les 8 heures peuvent être regroupées la nuit. Les créneaux précis dépendent de votre zone ; ils ne sont plus choisis à la carte.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8,5/10 Économie sur la facture d’électricité jusqu’à plusieurs centaines d’€/an 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La différence de prix entre heures pleines et heures creuses reste réelle, mais les créneaux ont bougé. En replaçant le chauffe-eau, le lave-linge ou le sèche-linge exactement sur les nouvelles plages d’heures creuses, la consommation est de nouveau synchronisée avec les moments où le kWh est le moins cher. 💡 Le petit plus : Pour aller plus loin, les futurs abonnements de « super-heures creuses » permettront de concentrer une grande partie de la consommation entre 11h et 17h, quand l’électricité solaire est abondante, avec un prix du kWh encore plus bas que les heures creuses classiques. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : compter sur Linky pour « s’occuper de tout » et laisser le chauffe-eau, le lave-linge ou le sèche-linge programmés comme avant, alors que les nouvelles heures creuses ont changé.

Comprendre vos nouvelles heures creuses Linky : nuit, journée, été, hiver

Concrètement, le compteur Linky se met à jour tout seul, mais ni le ballon d’eau chaude ni le lave-linge ne suivent sans aide. Le contacteur jour/nuit, ce petit boîtier du tableau électrique qui déclenche le chauffe-eau quand les heures creuses s’ouvrent, garde l’ancien horaire si personne ne le reprogramme. Résultat : un appareil qui tourne en pleine heure pleine, parfois pendant des mois.

Pour éviter ce piège, la première étape consiste à vérifier vos nouvelles plages d’heures creuses Linky : sur le contrat, dans l’espace client, ou dans le mail envoyé avant la bascule. Ensuite, alignez la programmation du chauffe-eau et des grosses machines sur ces horaires, en visant la fenêtre 23h‑7h et, en été, les créneaux de l’après‑midi. Les foyers présents entre 11h et 17h pourront même profiter des futures offres de super-heures creuses pensées pour le plein soleil.