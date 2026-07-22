Mon sol collait 1h après la serpillière : cette erreur toute bête que les pros du ménage repèrent en 10 secondes

Après le ménage, le sol semble brillant puis accroche une heure plus tard, surtout dans l’entrée ou la cuisine. Un agent d’entretien a repéré en quelques secondes le geste en cause.

Odeur de propre, carrelage brillant, to‑do du jour rayée. Puis, une heure plus tard, les pieds accrochent comme si une boisson sucrée avait séché en fine pellicule sur le sol. Ce scénario de sol qui colle après la serpillière revient surtout dans l’entrée et la cuisine.

Une lectrice l’a résumé ainsi : « Mon sol collait à peine 1h après la serpillière : un agent d’entretien m’a regardée faire et a repéré mon erreur en dix secondes ». Ce professionnel repère aussitôt ce geste minuscule qui change tout au séchage. Et s’il se cachait aussi dans votre routine de ménage ?

Ce scénario qui rend fou : un sol qui colle une heure après la serpillière

Dans la tête, le ménage est fait : la serpillière vient de passer, le parfum de produit flotte encore, le carrelage ou le grès cérame brille. Puis, au séchage, tout change. La lumière rasante révèle des traces, et chaque pas donne l’impression de semelles collées.

Ce sol collant après le ménage donne l’impression de laver pour rien et pousse souvent à relaver plus fort, avec un surdosage de produit. Pourtant, ce n’est presque jamais de la saleté qui revient, mais quelque chose qui reste : une fine couche laissée par le ménage lui‑même.

Le bon mélange pour un sol net : nettoyer sans déposer de film

Pour un agent d’entretien, l’explication saute aux yeux : un film résiduel de détergent recouvre le sol. À petite dose, les agents nettoyants, les parfums et les produits « brillance » aident. À dose généreuse, ils sèchent en pellicule invisible qui accroche poussière, poils et traces de pas. Test simple : sur une zone sèche, faire glisser la main ou un torchon propre ; si ça crisse et accroche, le film est là.

La solution consiste à nettoyer sans déposer. Un « bon seau », c’est une eau tiède, autour de 30 °C, avec la dose prévue, environ 1 bouchon pour 5 litres, sans en rajouter « pour que ça sente bon ». La serpillière microfibre doit être bien essorée, le sol juste humide, et l’eau changée dès qu’elle devient grise. La méthode des deux seaux, l’un savonneux, l’autre à l’eau claire, limite encore les dépôts au séchage.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps gagné Sol net plus longtemps 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Parce que le protocole évacue le film de détergent et de saletés au lieu d’en rajouter : dosage bas, eau tiède, rinçage ou deuxième seau d’eau claire, serpillière bien essorée. Une fois le film supprimé, le sol reste net bien plus longtemps. 💡 Le petit plus : Passer la serpillière tôt le matin ou tard le soir, quand le sol est plus frais, puis finir les zones de passage avec une microfibre sèche pour un toucher parfaitement sec dès la fin du ménage. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Combiner eau très chaude, gros surdosage de produit « pour que ça sente bon » et seau unique jamais renouvelé : ce trio fabrique inévitablement un film collant, même sur un carrelage sain.

La routine anti‑retour : 5 réflexes pour que le sol reste sec et lisse longtemps

Une fois ce film chassé, quelques réflexes empêchent le retour du sol poisseux. Aspirer avant la serpillière limite déjà la boue de poussière. Travailler par petites zones, du fond de la pièce vers la sortie, évite les passages répétés. En période chaude, laver tôt le matin ou en soirée empêche l’eau de s’évaporer trop vite.

Sur carrelage ou grès cérame non calcaire, un protocole « reset » ponctuel aide : dégraissant doux, ou demi‑verre de vinaigre blanc dans un seau d’eau tiède, puis vrai rinçage à l’eau claire. Sur parquet vitrifié et sol stratifié, la serpillière microfibre reste à peine humide. Sur pierre naturelle type marbre, le vinaigre est interdit : seul un nettoyant pH neutre convient. Avec ces gestes sobres, un entretien une à deux fois par semaine suffit souvent à garder un sol lisse, sans effet collant.

Sources Marie France

«Mon sol colle 1h apres la serpilliere lerreur que les pros du menage reperent en 10 secondes»