N’attendez pas la catastrophe : ce test minute avant la machine révèle si un vêtement neuf va déteindre dans le tambour

Un jean brut ou une robe fluo peuvent transformer vos draps blancs en rose en un seul cycle. Avant la lessive, un test ultra simple révèle s’ils risquent de déteindre.

Une robe fluo toute neuve, un jean brut jamais lavé… et au sortir du tambour, les draps blancs ont viré au rose saumon. Ce scénario donne envie de tout relaver, alors qu’un simple geste aurait suffi à éviter la catastrophe.

Selon l’Institut Français du Textile et de l’Habillement, près de 30 % des vêtements neufs présentent un risque de linge qui déteint au premier lavage. Face à cette roulette russe, une question revient : comment savoir si un vêtement va déteindre avant de lancer la machine ? La réponse tient en une routine de 60 secondes, facile à adopter au quotidien.

Pourquoi certains vêtements neufs déteignent (et ruinent toute une machine)

Lorsqu’un tissu est teint, il baigne dans un colorant puis reçoit un traitement censé fixer la couleur dans la fibre. S’il reste du pigment en surface, il se libère dès que se combinent eau, chaleur et frottements. Les fibres naturelles comme le coton, le lin ou la viscose y sont particulièrement sensibles, surtout quand la qualité du tissu ou du traitement est moyenne.

Les pièces à surveiller en priorité : denim brut, jeans noirs, rouges profonds, bleus nuit, violets, mais aussi couleurs fluo très saturées. Un tee-shirt en coton bon marché, une robe d’été corail ou une chemise en soie intense peuvent ainsi dégorger de façon massive et teinter à la fois le reste du linge et l’intérieur de la machine.

Le test du tissu blanc : l’astuce express en moins d’une minute

Pour vérifier la tenue d’un vêtement neuf, il suffit d’un peu d’eau, d’un mouchoir ou morceau de drap bien blanc, et d’une zone cachée du textile : ourlet intérieur, couture, revers. L’idée est de ne mouiller qu’un coin discret, qui ne laissera aucune marque visible après séchage.

Humidifiez légèrement la zone choisie, sans la détremper, puis pressez-la fermement quelques secondes contre le tissu blanc, comme avec un papier buvard. Observez-le aussitôt à la lumière du jour : si la couleur part ici, elle partira aussi en machine. Certains professionnels proposent aussi un test au coton-tige humide ou à la pattemouille sous fer chaud ; le principe reste le même, mais ce test du tissu blanc suffit largement au quotidien.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Linge protégé jusqu’à 1 machine sur 2 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Une teinture mal fixée se libère dès que l’eau, la chaleur et les frottements se combinent. Le test du tissu blanc recrée ces conditions à toute petite échelle sur un support neutre : si les pigments migrent sur le mouchoir, ils partiront aussi sur vos draps en machine. En repérant les vêtements instables avant le premier lavage, ce geste évite la décoloration du reste du linge et limite l’encrassement de la cuve avec des résidus de couleur. 💡 Le petit plus : Garder un vieux mouchoir blanc près de la machine permet de faire ce test dès qu’un vêtement neuf ou très coloré arrive à la maison, même s’il vient d’une friperie ou qu’il a perdu son étiquette. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : utiliser un chiffon coloré ou écru pour le test, frotter violemment la zone humide ou, pire, ignorer un transfert net et lancer quand même le lavage avec du blanc.

Comment lire le résultat du test et décider de la suite

Si le tissu blanc ressort avec une trace franche ou une auréole colorée, le vêtement est classé à haut risque. Lavage seul obligatoire, à froid ou 30 °C maximum, sur programme doux avec une lessive spéciale couleurs et un essorage modéré. Avant la première machine, un bain d’eau froide avec vinaigre blanc et gros sel peut aider à fixer les pigments, surtout pour une pièce chère ou fragile.

Lorsque le voile est très léger, le risque est plus modéré : mieux vaut tout de même laver séparément ou avec des teintes très proches, à basse température, en ajoutant une lingette anti-décoloration dans le tambour. Si aucune trace n’apparaît, le risque reste faible mais pas nul, notamment pour le denim, les rouges ou les noirs intenses : garder les premiers lavages avec des couleurs similaires et éviter de surcharger la machine. Ce petit test transforme le tri du linge en vraie décision, plutôt qu’en pari à chaque programme.