On pensait son charme naturel éternel : pourquoi cette suspension bohème disparaît des rayons déco en 2026

Symbole bohème‑chic depuis 2018, la suspension en rotin disparaît peu à peu des catalogues 2026. Entre lumière trop timide et nouvelles matières comme le verre soufflé, que révèle vraiment ce grand ménage au plafond ?

Pendant longtemps, un même geste a rythmé les déménagements : on accrochait au-dessus de la table une grande suspension en fibres naturelles, gage immédiat d’ambiance détente. Avec son tressage ajouré et ses reflets dorés, ce luminaire bohème semblait avoir trouvé la formule du salon chaleureux, quel que soit le style de la maison.

Assez discret au départ, un changement frappe pourtant en feuilletant les catalogues 2026 des enseignes déco. Les pages se remplissent de verre coloré et de céramique sculptée, tandis que la fameuse suspension en rotin recule au second plan, voire disparaît des nouvelles gammes. Derrière ce retrait massif se cachent plusieurs raisons bien concrètes.

De l’icône bohème-chic au luminaire « trop vu »

Le règne de cette suspension a réellement commencé autour de 2018-2019, avec l’essor du style bohème-chic et scandicraft. Les intérieurs baignés de beige, de lin lavé et de bois clair réclamaient un plafonnier en rotin ou en osier, léger visuellement et facile à adopter. En quelques saisons, salons, chambres et même bureaux se sont couverts de paniers tressés suspendus.

Portée par des enseignes comme Maisons du Monde, AM.PM pour La Redoute ou IKEA, cette pièce est devenue un standard. Les grands modèles se trouvaient entre 25 et 90 € environ, un prix jugé raisonnable pour changer l’ambiance d’une pièce. Résultat : la même forme s’est retrouvée sur d’innombrables photos Instagram, au point de donner une impression d’uniformité.

Humidité, poussière, lumière : quand le rotin fatigue au quotidien

Derrière son aura nature, le rotin reste une matière vivante et poreuse. En cuisine ou en salle de bain, les vapeurs et l’humidité finissent par le déformer, le rendre cassant et le faire jaunir. Ce changement de couleur, très visible sur un grand abat-jour, tranche avec l’image de décor épuré et intemporel recherchée dans les pièces de vie.

Autre souci, le tressage ajouré piège la poussière dans chaque interstice. Nettoyer brin par brin au-dessus d’une table n’a rien d’une parenthèse zen, surtout pour les foyers qui rêvent de slow déco et de ménage rapide. La lumière filtrée par ces fibres reste, elle aussi, très tamisée : agréable en été, mais souvent trop faible pour des hivers longs et gris.

Verre soufflé et céramique : les nouvelles stars des suspensions 2026

Les collections 2026 misent sur des matériaux minéraux bien plus stables. Les suspensions en verre soufflé, souvent teinté ambre, vert olive ou rose fumé, arrivent en force chez Maisons du Monde, Zara Home ou IKEA. Leur surface lisse se nettoie en un geste et laisse passer une lumière franche, tout en créant de jolis reflets. Selon les modèles, les prix démarrent autour de 35 € et montent jusqu’à 180 €.

En parallèle, la suspension en céramique émaillée aux courbes organiques s’impose comme pièce maîtresse, avec des tarifs situés le plus souvent entre 70 et 250 €. Lin XXL, tissu plissé et métal noir complètent le tableau pour ceux qui veulent une silhouette plus douce ou plus graphique. Passer du rotin à ces matières plus solides demande un budget plus élevé, mais beaucoup les envisagent désormais comme un investissement durable plutôt qu’une simple lubie déco de saison.