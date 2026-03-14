Or ou argent ? Ce test express sur votre carnation montre si vos bijoux vous vont vraiment ou vous fatiguent

Un collier peut vous donner grise mine quand un autre vous fait rayonner, uniquement selon la façon dont son métal parle à votre peau. Or ou argent, quelques tests ultra simples vont bousculer vos certitudes et indiquer quel métal flatte vraiment votre carnation.

Vous avez déjà essayé un collier somptueux qui, une fois autour du cou, vous donnait soudain une mine fatiguée ? Le problème ne vient ni du prix ni du style du bijou, mais de la rencontre entre le métal et votre peau. Entre l’or éclatant, l’argent glacé et l’or rose ultra doux, votre teint a ses préférences cachées.

On pense souvent que les peaux claires devraient choisir l’argent, les peaux mates l’or. En réalité, tout se joue dans le sous-ton, cette nuance discrète qui reste la même que vous soyez bronzée ou non. Bien l’identifier permet de savoir si l’or ou l’argent fera vraiment pétiller votre visage. Et la réponse se lit en quelques secondes.

Bien lire votre carnation pour choisir entre or et argent

Le sous-ton, c’est un peu la toile de fond de votre peau : chaud, froid ou neutre. Un métal mal assorti accentue les cernes, les rougeurs, donne un teint gris ou cireux. Le bon métal, lui, agit comme un filtre bonne mine, adoucit les traits et illumine le regard sans maquillage.

L’argent a la cote cette saison et les bijoux argentés sont décrits comme plus flatteurs pour les teints clairs, capables de sublimer un brun foncé tout en se fondant dans des cheveux blonds dorés. Cette tendance reste pourtant secondaire : ce qui compte vraiment, c’est la façon dont la couleur du métal dialogue avec votre carnation.

Tests express : veines, feuille blanche et soleil

Placez-vous près d’une fenêtre et regardez l’intérieur de votre poignet. Si vos veines paraissent bleues ou violettes, votre sous-ton est froid. Si elles semblent vertes ou olive, votre peau contient des pigments dorés qui, superposés au bleu des veines, créent cette illusion verte : vous êtes chaude. Si la couleur reste impossible à définir, votre profil est sans doute neutre.

Un autre test simple consiste à placer une feuille blanche près de votre visage démaquillé. Si votre peau tire vers le rosé ou le bleuté, le sous-ton est froid. Si elle renvoie des reflets jaunes ou dorés, il est chaud. Votre relation au soleil aide aussi : bronzage doré facile pour les chauds, coups de soleil fréquents et bronzage difficile pour les froids. Un dernier contrôle consiste à comparer un bijou en or et un en argent devant un miroir, en observant lequel lisse vraiment le teint.

Quel métal pour votre teint : or, argent, or rose

Pour une carnation froide, les métaux blancs – argent, or blanc, platine – apportent une lumière nette qui s’accorde aux reflets rosés ou bleutés. L’or jaune peut au contraire donner un air terne. Côté pierres, les teintes froides et profondes comme le saphir bleu, l’émeraude, l’améthyste ou un rubis tirant vers le bleu-rouge créent un contraste élégant.

Une carnation chaude rayonne avec l’or jaune, qui fusionne avec les pigments dorés ou pêche de la peau, et avec l’or rose, au rendu cuivré très flatteur. L’ambre, le grenat, la citrine ou la turquoise renforcent cette impression solaire. Les profils neutres ont la chance de pouvoir tout porter, or et argent, en jouant selon la tenue ou l’humeur. L’or rose fonctionne souvent comme un joker universel. Vous pouvez aussi suivre la règle près du visage – boucles d’oreilles, colliers – et garder plus de liberté pour les bagues et bracelets, où une bague de famille en or reste la bienvenue, quel que soit votre teint.