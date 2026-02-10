Placo : ce trou dans la cloison que tout le monde néglige, et la méthode pro en 5 étapes pour le réparer sans casser

Un meuble qui cogne, une cheville qui lâche, et un trou s’invite dans votre cloison en placo. En cinq étapes clés, apprenez à le réparer proprement sans ouvrir tout le mur.

Un meuble déplacé trop vite, une cheville qui lâche… et un trou apparaît dans votre cloison en placo. On imagine aussitôt un gros chantier, alors qu’il s’agit d’un incident domestique très banal.

La bonne nouvelle, c’est qu’en suivant cinq étapes simples, vous pouvez réparer un trou dans une cloison en placo sans démonter tout le mur. L’essentiel est de bien évaluer la taille du trou, de limiter l’ouverture au strict nécessaire et de respecter quelques règles de plaquiste.

Identifier le type de trou avant de sortir l’enduit

Étape 1 : diagnostiquer. Un petit trou de moins de 1 à 2 cm (cheville, vis) se rebouche généralement seulement à l’enduit de rebouchage. Entre 2 et 10 cm, on parle de trou moyen : il faut une rustine de placo ou un grillage, complété par une bande à joint. Au-delà de 10 cm, ou si le placo est éclaté, on remplace une petite portion de plaque de plâtre.

Étape 2 : vérifier ce que cache le trou. Les bords doivent être fermes, sans plâtre qui s’effrite ni trace sombre d’humidité. Si vous voyez une fissure longue qui se prolonge, du bois rongé ou des éléments de structure déformés, l’intervention dépasse le simple bricolage décoratif. Dans ce cas, mieux vaut demander l’avis d’un pro avant d’aller plus loin.

Préparer la zone et créer un support solide dans le placo sans tout casser

Étape 3 : préparer sans tout casser. Bâchez le sol, éloignez les meubles, le placo fait beaucoup de poussière. Grattez les morceaux décollés, puis, pour un trou moyen ou gros, tracez un petit rectangle régulier autour de la zone abîmée et découpez-le avec une scie à plâtre. Vous n’ouvrez que ce qui est nécessaire pour travailler proprement.

Étape 4 : recréer un support. Pour un petit trou, le fond de plaque tient encore, l’enduit suffit. Pour un trou moyen, collez une rustine en plaque de plâtre ou un grillage spécial afin que l’enduit ne s’effondre pas. Pour un gros trou, vissez un ou deux tasseaux de bois derrière la découpe, puis une pièce de placo taillée exactement à la bonne taille.

Finitions pro du trou dans le placo et cas où il faut un spécialiste

Étape 5 : enduire, poncer, peindre. Sur un petit trou, appliquez l’enduit de rebouchage en légère surépaisseur, laissez sécher au moins 24 heures, poncez avec un abrasif grain 120 puis 240, et terminez par sous-couche et peinture. Sur une rustine ou une nouvelle pièce de placo, traitez les bords comme un joint : première couche d’enduit, bande, seconde couche plus large, séchage, ponçage, puis peinture en débordant pour fondre la réparation. Si, en ouvrant le mur, vous découvrez au contraire de véritables fissures structurelles, un mur humide ou du bois attaqué, ce sont des cas pour spécialistes. Comme le rappelle Infotravaux, « L’injection de résine époxy est considérée comme l’une des méthodes les plus efficaces pour la réparation des fissures structurelles, offrant une solution quasi-permanente aux problèmes de stabilité des cloisons. » « Une ventilation efficace est la clé d’un environnement intérieur sain et confortable, réduisant significativement les risques liés à l’humidité excessive. » « La prévention reste la meilleure stratégie contre les dégâts de termites. L’utilisation de bois traité et des inspections régulières peuvent éviter des réparations coûteuses ».