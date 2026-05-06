Poêle à bois : pendant 6 mois j’ai oublié ce geste le soir, le réparateur m’a montré le risque caché dans le conduit

Tout l’hiver, une propriétaire normande a éteint son poêle à bois de la même façon, certaine d’agir correctement. Six mois plus tard, le ramoneur lui a montré des parois prêtes au feu de conduit.

Dans beaucoup de maisons, la soirée d’hiver se termine toujours pareil : dernière bûche, porte du poêle fermée, clapets rabattus, lumière éteinte. Tout semble sous contrôle, la chaleur reste, les braises rougissent derrière la vitre. Pourtant, derrière l’acier, quelque chose se joue lentement sur les parois du conduit.

Quand un réparateur est venu contrôler une installation après six mois de cette routine, il a sorti de la chambre de combustion des plaques noires et brillantes, collées comme du caramel brûlé. « On est à deux doigts du feu de conduit », a-t-il soufflé. Que s’est‑il passé, et surtout, quel est ce geste oublié qui change tout au moment d’éteindre un poêle à bois ?

Pendant six mois, j’ai éteint mon poêle comme ça… sans me poser de questions

Pendant tout l’hiver, la propriétaire faisait ce que font beaucoup d’usagers : dès que la pièce était assez chaude, plus question d’alimenter le feu. Dernier chargement, puis fermeture quasi totale des arrivées d’air pour « faire durer » la chaleur, porte bien plaquée, et direction le lit. Seuls indices que quelque chose clochait : une vitre qui noircissait très vite, une petite odeur de goudron, un peu de fumée à chaque ouverture.

Ces signes, certains les ignorent… jusqu’à l’accident. Début mai, à Trelly près de Quettreville-sur-Sienne, un poêle à bois a pris feu en pleine journée : 23 sapeurs‑pompiers mobilisés, un homme de 63 ans transporté à l’hôpital. Ce type d’incident n’arrive pas qu’aux autres, et l’état des parois internes joue un rôle clé.

Le geste que je ne faisais jamais au moment d’éteindre mon poêle

Lors de la visite annuelle, le ramoneur a ouvert la trappe de conduit et montré l’intérieur : une couche de suie épaisse, des zones brillantes et dures comme du vernis, ce fameux bistre chargé en créosote. Selon l’OPAC Cornouaille, un feu de conduit dans un tubage encrassé peut faire grimper la température jusqu’à 1 200 °C. Et les spécialistes du chauffage au bois rappellent qu’environ 10 000 incendies par an en France sont liés à un mauvais entretien.

Pour lui, la cause sautait aux yeux : le poêle était systématiquement étouffé. Les bûches finissaient de brûler avec trop peu d’air, ce qui provoquait une combustion sale et des fumées chargées qui se collaient sur les parois. Pour éteindre un poêle à bois proprement, il conseille une autre routine simple : arrêter de recharger une à deux heures avant le coucher, laisser un apport d’air suffisant tant qu’il reste des flammes, puis ne réduire les arrivées d’air que quand il ne subsiste qu’un lit de braises rouge sombre. Les cendres ne se retirent qu’une fois totalement froides, dans un seau métallique avec couvercle, stocké dehors, et jamais avec de l’eau jetée sur le foyer chaud.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sécurité & économie au top 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En laissant le feu terminer sa combustion avec assez d’air, les bûches brûlent plus complètement et produisent moins de fumées chargées en goudron qui se fixent sur les parois. En fin de saison, vider et aérer le foyer limite l’humidité, la corrosion et la dégradation des résidus collés dans le conduit. 💡 Le petit plus : choisir du bois bien sec en le testant à l’oreille (deux bûches qui s’entrechoquent sonnent clair) et noter dans son téléphone la date du dernier ramonage pour programmer un rappel automatique chaque année. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : fermer presque totalement les arrivées d’air pendant des heures pour “faire durer” la chaleur, puis laisser le poêle fermé tout l’été sans ramonage ni nettoyage.

Arrêt de fin de saison : le geste qui change tout avant six mois de pause

Quand vient le printemps, beaucoup ferment simplement la porte sur un lit de cendres et coupent tout tirage jusqu’à l’automne. Les professionnels, comme ceux d’Expertise Rénovation, recommandent au contraire de préparer l’arrêt définitif : vider entièrement le foyer (bûches, cendres, poussières), nettoyer vitre et parois visibles, puis laisser une légère aération en entrouvrant la porte ou un clapet. Un petit absorbeur d’humidité posé dans le foyer aide aussi à garder l’intérieur sec et à éviter que les dépôts ne se transforment en pâte corrosive et malodorante.

C’est le moment idéal pour programmer un ramonage réalisé par un professionnel qualifié. Le décret du 20 juillet 2023 impose au moins une intervention annuelle, parfois deux selon les règlements locaux, comme le rappelle Service‑public.fr. Ce certificat peut être décisif pour l’assurance en cas de feu de cheminée. Avec un bon geste d’extinction chaque soir et un arrêt de saison bien préparé, les parois restent propres, le tirage reste efficace et le poêle garde son rôle de compagnon sûr des soirées d’hiver.