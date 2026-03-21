Pulls en laine qui grattent : si vous utilisez cette lessive très répandue, vous faites probablement l’erreur fatale

Chaque hiver, le même scénario : vos pulls en laine vous brûlent la peau dès qu’ils sortent de la machine. Et si la vraie faute ne venait ni de votre peau ni de la laine ?

Pull doudou, gros col roulé, chaleur immédiate… puis les picotements arrivent, la peau rougit et l’envie de tout enlever revient à chaque hiver. Beaucoup accusent spontanément la laine ou une peau trop sèche, rangent leurs plus beaux tricots au placard et finissent par considérer ces démangeaisons comme un passage obligé.

Pourtant, la vraie perturbation ne vient pas toujours du pull, mais de ce qu’il a vécu dans le tambour. Température trop chaude, essorage violent, résidus de lessive et d’adoucissant collés aux fibres peuvent transformer une maille moelleuse en papier de verre. Quand la lessive change, beaucoup découvrent soudain que leurs pulls ne grattent plus.

Pourquoi vos pulls en laine se mettent à gratter après lavage

Vu au microscope, un fil de laine ressemble à un cheveu entouré de petites écailles. Quand la fibre est épaisse, de mauvaise qualité ou déjà abîmée, ces écailles se soulèvent, deviennent rigides et se comportent comme de minuscules aiguilles sur la peau. Une laine fine ou bien entretenue reste, elle, beaucoup plus douce.

La sécheresse du textile joue aussi. Une fibre animale déshydratée perd sa souplesse, devient rêche et accroche l’épiderme au lieu de glisser. Les lavages à 30 ou 40 °C ouvrent les écailles et les figent en position hérissée. Pour un pull, mieux vaut l’eau froide et un essorage délicat, autour de 400 à 600 tours par minute.

Lessive, enzymes et machine encrassée : les coupables invisibles

La plupart des lessives classiques contiennent des enzymes qui digèrent les taches de protéines. Or la laine est elle aussi une fibre protéique : à chaque lavage, ces enzymes fragilisent et rendent la maille plus piquante. Laver à 30 ou 40 °C est devenu courant, avec l’idée d’un linge propre « dans des règles d’hygiène NORMALES », écrit le blog My Slow Life, cité par Grazia. Pour les pulls, mieux vaut une lessive spéciale laine, au pH neutre, sans enzymes et peu dosée.

À force de lavages tièdes avec lessive liquide et adoucissant, un film visqueux mêlant détergent, calcaire et fibres se colle derrière le tambour et dans les joints. Ce biofilm encrasse la machine, marque le linge et laisse sur les vêtements une pellicule peu agréable pour la peau. Pour beaucoup de personnes allergiques, faire sécher dehors est « no way », alors le lave‑linge tourne sans répit. Un cycle mensuel à vide avec environ 50 g de bicarbonate de soude à 60 °C, voire 90 °C si possible, aide à dissoudre ces dépôts.

La bonne routine pour que vos pulls cessent enfin de démanger

Concrètement, lavez vos pulls en laine à l’eau froide, sur programme délicat, avec peu de lessive adaptée, puis essorez à 400 ou 600 tours par minute avant un séchage à plat. Pour une maille déjà rêche, un bain de 15 minutes dans l’eau froide avec une noisette d’après‑shampoing doux puis un rinçage soigneux redonnent souplesse. Et si la peau reste très réactive, glisser un sous‑pull fin en soie ou en coton entre vous et la laine limite nettement les démangeaisons.