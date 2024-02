Quels sont les rôles du CBD dans la vie sexuelle ?

Sous forme d’huiles de massage ou de produits aphrodisiaques, le CBD s’inscrirait comme un produit miracle pour une sexualité épanouie. Découvrez les avantages du CBD sur la vie sexuelle.

Consommer du CBD favoriserait la vie sexuelle

Des magasins appelés « labo du bonheur » ou CBD Shop tels que https://lelabshop.fr/ fourmillent sur Internet depuis la popularisation des propriétés thérapeutiques du cannabis, plus précisément du CBD ou cannabidiol. Cette molécule non psychotrope du chanvre intègre désormais la formulation de divers produits aux vertus relaxantes et antidouleurs dont la vente est bien encadrée. Ces dernières années, le CBD s’est hissé au rang des ingrédients aphrodisiaques. Il se retrouve dans des produits sous forme de lubrifiant, de gel ou de fleurs à vapoter avant ou pendant l’activité sexuelle. Pour vérifier ses effets miraculeux sur la sexualité, un sondage a été lancé en février 2022. Un panel de 511 consommateurs de cannabidiol a été interrogé pour évaluer ses conséquences bénéfiques sur leur sexualité. 81 % des répondants ont noté une amélioration de leur vie intime grâce à cette substance active présente dans la plante de chanvre. La majorité a consommé du cannabidiol sous forme de fleurs (83 %), mais d’autres ont choisi d’utiliser de l’huile (31 %) et des liquides à vapoter (13 %).

Mais comment ?

Concrètement, le CBD boosterait la libido des sujets qui souffrent d’une baisse du désir sexuel en activant les récepteurs du système endocannabinoïde. Ces derniers se trouvent en partie dans le cerveau, mais aussi dans les organes de l’appareil reproducteur. Ce cannabidiol agirait donc sur l’anxiété liée à la performance, ce qui agit sur la libido.

Étant donné que les produits à base de CBD favorisent aussi la détente, il serait logique d’avancer que cette molécule s’avère prometteuse pour améliorer les relations amoureuses. En aidant à se relaxer et à lâcher-prise, le cannabidiol permet de retrouver une vie intime épanouie. D’après les experts qui ont pris part à l’étude susmentionnée, « les personnes qui souffrent d'anxiété sexuelle ont du mal à se concentrer sur les pensées érotiques et à apprécier les réponses physiques du sexe ». Selon eux, la consommation de produits contenant du CBD réduirait donc le stress et faciliterait la communication entre les partenaires. Au niveau des sensations, ces produits amélioreraient les orgasmes selon 36 % des répondants. Les femmes ressentiraient davantage les effets positifs du CBD par rapport aux hommes, soit 86 % contre 79 %.

Il s’avérerait plus bénéfique d’ingérer cette molécule sous forme d’huile comestible pour profiter de ses bienfaits sur la vie sexuelle, mais l’usage d’huile de massage est tout aussi intéressant pour les préliminaires.

À lire également :

Quand l’infographie « pourquoi les hommes n’y comprennent rien sur le sexe » prend les hommes pour des nigauds !

Ces clichés que les bisexuels ne veulent plus entendre