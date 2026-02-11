Si vous avez cette lampe Ikea au-dessus du lit, arrêtez de l’utiliser : rappel massif pour risque de choc

Un rappel de sécurité vise depuis le 10 février 2026 plusieurs appliques murales NYMÅNE vendues par Ikea dans toute la France pour risque de choc électrique. Comment savoir si votre lampe fixée au‑dessus du lit fait partie des modèles concernés ?

Une simple lampe au-dessus du lit peut cacher un danger bien réel. Ikea a déclenché un rappel produit pour une applique murale très répandue dans les chambres et salons français, en raison d’un défaut électrique pouvant provoquer un choc. Beaucoup de foyers sont concernés, sans forcément savoir que leur luminaire pose problème.

Publié le 10 février 2026 sur le site officiel Rappel Conso, l’avis vise plusieurs modèles de la gamme de luminaires NYMÅNE, vendus chez Ikea France depuis le 1er avril 2018. En cause, un câble interne mal isolé qui transforme une lampe du quotidien en potentiel risque de choc électrique : de quoi vérifier de près son mur de chevet.

Rappel Ikea : quelles appliques murales NYMÅNE vendues depuis 2018 sont concernées ?

Le rappel concerne trois références d’appliques NYMÅNE commercialisées dans la trentaine de magasins Ikea en France, du 1er avril 2018 au 1er avril 2025. Officiellement, « certaines appliques NYMÅNE présentent un risque de sécurité en raison d’un câble insuffisamment isolé, ce qui entraîne un risque de choc électrique si le câble est endommagé », explique Ikea dans l’avis de rappel publié sur le site gouvernemental Rappel Conso. Les modèles rappelés sont précisément les suivants :

NYMÅNE applique/liseuse, blanc, référence 203.569.09 (GTIN 20356909)

NYMÅNE applique/liseuse, anthracite, référence 504.152.24 (GTIN 50415224)

NYMÅNE applique double, blanc, référence 204.286.47 (GTIN 20428647)

Pour savoir si votre lampe fait partie des produits en cause, il faut contrôler le code imprimé sur l’étiquette du luminaire. « La date de fabrication se trouve sur un autocollant situé à l’intérieur de l’abat-jour du produit. La source lumineuse doit être retirée pour pouvoir accéder à cet autocollant. Les clients doivent impérativement débrancher la lampe avant toute manipulation », détaille Rappel Conso.

Comment reconnaître en images les modèles NYMÅNE visés par le rappel

Sur les visuels diffusés avec le rappel, on voit trois lampes murales destinées à éclairer un lit ou un coin lecture. Les deux premières sont des appliques-liseuses simples, l’une en blanc, l’autre en anthracite, fixées directement au mur. La troisième est une applique double blanche, avec deux points lumineux regroupés sur le même support.

Sur cet autocollant figurent le numéro de fournisseur 23241 et un code de lot. Sont rappelées toutes les appliques dont le lot va de 2217 à 2550, ce qui correspond à des fabrications comprises entre la semaine 17 de 2022 et la semaine 50 de 2025. Si votre étiquette affiche cette plage de chiffres associée au fournisseur 23241, votre modèle doit être considéré comme à risque.

Que faire si votre applique NYMÅNE présente un risque de choc électrique

Dans ce cas, les autorités demandent de cesser immédiatement tout usage de l’applique, même si elle fonctionne parfaitement. Débranchez-la et décrochez-la du mur, puis rapportez-la dans n’importe quel magasin Ikea en France : l’enseigne annonce un remboursement intégral, sans exiger de ticket de caisse, jusqu’au 10 juin 2026.

Pour toute question sur ce rappel d’applique NYMÅNE Ikea, les consommateurs peuvent joindre le service client au 0800 60 36 06. Le rappel s’applique aux produits vendus sur plusieurs années dans l’ensemble du réseau français ; une vérification rapide de l’étiquette suffit donc à éliminer le doute sur la sécurité de votre lampe.