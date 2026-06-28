Trauma : ce n’est pas de votre faute, mais en guérir vous revient – ces 4 gestes gratuits peuvent tout changer

On lit partout que le traumatisme n’est pas de votre faute, mais qu’il devient votre responsabilité. Facile à dire quand les séances de thérapie coûtent déjà cher. Si vous cherchez comment commencer à guérir d’un traumatisme sans thérapie, il existe pourtant quelques outils gratuits, concrets, à essayer chez vous.

Votre traumatisme reste ce qui vous est arrivé, pas ce que vous avez choisi. Prendre la responsabilité de votre guérison, c’est autre chose : décider de ne plus laisser ces blessures diriger chaque décision, chaque relation. Même sans budget pour un psy, quatre techniques gratuites peuvent déjà aider votre système nerveux à se poser et vos émotions à s’apaiser.

Traumatisme : reprendre la main sans se culpabiliser

Beaucoup de femmes lisent cette phrase comme un reproche de plus, surtout quand elles jonglent déjà avec la précarité, les enfants, parfois un partenaire violent. La journaliste Maria Cassano rappelle pourtant que « votre traumatisme n’est pas de votre faute, mais c’est votre responsabilité de le réparer » : non pour excuser les agresseurs, simplement pour vous rendre une marge de manœuvre.

Prendre cette part ne veut pas dire tout porter seule. Les thérapies du trauma restent le traitement de référence, quand on peut y accéder. Sans psy, agir directement sur le corps et la respiration peut déjà calmer l’amygdale, ce centre du cerveau qui déclenche l’alarme permanente et vous maintient en mode survie.

Écriture expressive et EFT : deux techniques gratuites pour avancer

Dans les années 1980, le psychologue James Pennebaker a demandé à des volontaires d’écrire plusieurs jours de suite sur un événement très douloureux. Beaucoup ont vu diminuer leur anxiété, leurs symptômes de stress post‑traumatique et même certains soucis physiques. Pour tester chez vous, écrivez 20 minutes sur ce qui vous a marqué, quatre jours d’affilée, sans vous censurer.

Autre outil accessible : l’EFT tapping, une série de tapotements sur des points proches de l’acupuncture pendant que vous parlez de ce qui vous pèse. Plus de cent études la relient à une baisse de l’angoisse et des symptômes de trauma. La psychiatre Lisa MacLean résume : « comme l’acupuncture, l’EFT stimule les grands points d’énergie du corps, mais au lieu d’aiguilles, vous les stimulez avec le bout des doigts ». En pratique, choisissez un problème précis, répétez une phrase du type même si je ressens cette peur, je m’accepte, en tapotant le tranchant de la main puis quelques points du visage et du torse jusqu’à sentir l’émotion se détendre.

Respiration carrée et butterfly hug : apaiser le corps en crise

Quand le cœur s’emballe et que les pensées tournent en boucle, la respiration carrée, ou box breathing, sert de bouton pause. Cette technique de souffle, utilisée par certains militaires dans des contextes extrêmes, consiste à inspirer 4 secondes, bloquer l’air 4 secondes, expirer 4 secondes puis garder les poumons vides 4 secondes, au moins quatre cycles.

Autre geste simple : le butterfly hug, une auto‑stimulation bilatérale inspirée de l’EMDR. Vous croisez les bras sur la poitrine, mains sur les épaules, puis vous tapotez en alternant gauche et droite en respirant calmement. Des travaux ont montré une baisse de l’activité de l’amygdale et une hausse dans les zones frontales qui gèrent la régulation émotionnelle.