Voici les 8 signes discrets que votre bien-être est enfin réel (et plus une mise en scène épuisante)

Sur Instagram, certains profils se taisent et, en face à face, semblent soudain plus calmes. Que racontent ces silences sur le passage du bien-être performatif au vrai bien-être ?

On a tous connu cette personne très présente en stories bien-être, puis étrangement plus discrète. Moins de smoothies filmés, plus de messages laissés en vue, et, quand on la voit, un visage apaisé qu’elle n’avait pas avant. Pendant que les contenus « wellness » explosent sur les réseaux sociaux, des recherches montrent qu’une simple pause numérique améliore déjà des marqueurs de santé mentale. Ce contraste intrigue : et si ceux qui montrent le plus leur calme étaient justement les moins tranquilles ?

Ce basculement, du bien-être performatif vers un vrai bien-être vécu hors caméra, reste facile à rater, parce qu’il fait moins de bruit que l’ancienne version très postée. À partir des travaux de chercheurs et d’observations comme celles décrites par VegOut, on peut pourtant repérer huit signes très concrets qu’une personne a cessé de simuler le bien-être pour enfin l’habiter. Et ces signes se voient beaucoup plus dans son quotidien que dans son feed.

8 signes concrets d’un bien-être réellement vécu

Quand quelqu’un traverse ce virage, sa vie ne devient pas spectaculaire, elle devient cohérente. Voici ce que l’on peut observer, sans fouiller son téléphone.

Ses routines ne sont plus annoncées en détail, elles sont simplement faites. Ses habitudes deviennent stables et presque ennuyeuses vu de l’extérieur : mêmes repas, mêmes horaires. Quand le sujet arrive, elle en parle peu, mais de façon très précise, centrée sur son propre corps. Son smartphone l’intéresse moins : il reste face cachée au restaurant, oublié pendant une promenade. Elle a au moins un ami qu’elle appelle réellement, sans capture d’écran ni story partagée. Le repos n’est plus une récompense méritée, c’est une réponse directe à la fatigue ressentie. Elle lâche la perfection « healthy » et accepte un gâteau ou un entraînement zappé sans drame. Son visage change : mâchoire moins crispée, regard moins en alerte, énergie plus stable.

Pourquoi ces signes de bien-être restent souvent silencieux

Des études citées par VegOut indiquent qu’une réduction même modeste du temps passé sur les réseaux sociaux améliore l’attention et l’humeur. Dans le même temps, d’autres travaux décrivent des boucles de vérification compulsive du smartphone proches d’un comportement addictif. L’Etat du Minnesota a même adopté une loi imposant des avertissements sur la santé mentale aux plateformes, signe que le problème ne relève plus seulement de la « volonté ».

Dans ce contexte, continuer à performer son bien-être sur les mêmes systèmes qui entretiennent l’anxiété devient épuisant. La personne qui va vraiment mieux simplifie donc ses habitudes, car la science du comportement montre que les routines répétitives soutiennent plus la santé que les défis sans fin. Les marqueurs classiques d’une bonne santé mentale, comme un sommeil régulier, une énergie globalement stable ou la capacité à éprouver du plaisir, se reflètent alors dans ce visage plus détendu que l’entourage remarque en premier.

Passer du bien-être performatif au bien-être vécu au quotidien

Pour amorcer ce passage, beaucoup commencent par un audit honnête : ferais-tu cette séance de yoga ou ce bol de matcha si aucun appareil photo n’existait ? Une première étape consiste à choisir au moins une pratique de bien-être totalement invisible : une marche quotidienne sans suivi, un café bu en silence, un journal qu’on n’expose jamais. Les personnes décrites par VegOut racontent que ce simple changement rend déjà leurs matinées plus reposantes.

Ensuite, il s’agit de privilégier quelques rituels « basse intensité » mais réguliers plutôt que des exploits : trois dîners simples qui reviennent, l’heure de coucher à peu près fixe, une vraie pause quand la fatigue arrive. Beaucoup redécouvrent aussi le soutien d’un petit cercle d’amis vus hors écran, qui remplace avantageusement l’audience. En toile de fond, une question reste utile pour s’orienter : si l’application disparaissait demain, quelles pratiques de bien-être garderais-tu vraiment pour toi ?