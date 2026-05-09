Votre linge sent le moisi même à 60 °C ? Arrêtez d'accuser le tambour, ce petit tiroir du lave-linge ruine tout

Votre linge ressort propre mais imprégné d’une odeur de cave, même après un cycle à 60 °C. Et si le vrai responsable se cachait dans le bac à lessive, juste au‑dessus du tambour ?

Cycle à 60 °C, bouchon de lessive rempli, un peu d’adoucissant… et au moment d’ouvrir le hublot, une odeur de cave qui vous saute au nez. Le linge sort propre en apparence mais il sent le moisi. Beaucoup finissent par avoir honte d’étendre ces draps ou ces serviettes qui gardent cette odeur lourde, malgré un lavage à chaud.

Alors, réflexe classique : changer de marque de lessive, lancer un cycle au vinaigre blanc, frotter le joint en caoutchouc, vérifier le tambour en quête d’un dépôt suspect. L’odeur revient quelques jours plus tard et la frustration monte. Si le linge sent le moisi après lavage, même à 60 °C, ce n’est peut‑être pas le tambour qui pose problème… mais un tout petit tiroir, juste au‑dessus.

Linge qui pue le moisi malgré un 60 °C : le faux coupable que tout le monde accuse

À chaque machine qui sent mauvais, le même suspect revient : le tambour. On l’accuse de retenir l’humidité, de garder des résidus de lessive, d’abriter des bactéries. Beaucoup multiplient donc les cycles à 60 ou 90 °C en pensant “tout désinfecter”, parfois avec des produits coûteux, sans vrai résultat sur l’odeur de moisi.

Le problème, c’est que l’eau chaude ne part pas du tambour, elle y arrive. Avant de toucher vos tee‑shirts et vos draps, elle traverse un passage obligé : le compartiment où vous versez lessive et adoucissant. S’il est colonisé par la moisissure, l’eau se charge en microbes, puis dépose ce cocktail directement sur les fibres du linge.

Le vrai nid de moisissures : ce petit tiroir que vous ouvrez tous les jours sans le voir

Ce “passage obligé”, c’est le bac à lessive. Humide, sombre, tiède, il reçoit des coulures de lessive liquide, des gouttes d’adoucissant, des éclaboussures d’eau. Avec le temps, tout cela forme un film noir et visqueux, un biofilm qui colle aux parois et sert de refuge à des champignons microscopiques, responsables des odeurs de moisi tenaces.

La plupart des foyers ignorent qu’il existe une petite languette de déverrouillage pour retirer ce tiroir en entier. On le tire jusqu’en butée, on passe un coup d’éponge sur ce qui se voit, puis on le referme. Résultat : seules 30 % des saletés sont vraiment touchées, tandis que le fond, les conduits et les trous de distribution continuent de fermenter en toute discrétion.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie re-lavages divisés par 2 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En nettoyant entièrement le bac à lessive et son logement, vous supprimez le biofilm de résidus gras et de moisissures qui contamine l’eau avant qu’elle arrive dans le tambour ; l’eau chaude lave enfin du linge propre au lieu de rincer un linge déjà ensemencé. 💡 Le petit plus : Mettre la lessive dans un bouchon doseur placé directement dans le tambour limite les dépôts dans le bac, prolonge l’effet du nettoyage et réduit l’encrassement général de la machine. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Multiplier les cycles à 60 °C, frotter seulement le tambour et le joint, ajouter toujours plus d’adoucissant ou de parfum sans jamais retirer ni nettoyer le tiroir à lessive : on masque l’odeur sans toucher à la source, qui continue de contaminer chaque lavage.

Le protocole express en 10 minutes pour décrasser le bac à lessive (et la cavité)

Bonne nouvelle : un “deep clean” du tiroir prend dix minutes de gestes. Tirez le bac à fond, appuyez sur la languette pour le sortir, puis faites‑le tremper dans de l’eau chaude avec un peu de liquide vaisselle et une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Frottez chaque recoin à la brosse à dents, en insistant sur les cloisons et les petits trous. Pendant ce temps, nettoyez aussi le logement avec un chiffon imbibé de vinaigre blanc, rincez, séchez, remontez, puis lancez un cycle à 60 °C à vide pour finir d’assainir la machine.