Canicule : ce réflexe sur votre pelouse jaunie que tout le monde a… et qui la condamne pour de bon

Pelouse jaunie par la canicule, thermomètre au-delà de 35 °C et tondeuse déjà prête : ce réflexe rassurant menace pourtant un gazon encore vivant. Quels gestes adopter — ou bannir — pour traverser l’épisode sans l’achever ?

Canicule qui s’installe, thermomètre bloqué au-dessus de 35 °C, pelouse couleur paille… et la tentation immédiate de sortir la tondeuse pour « faire le ménage ». Visuellement, l’idée rassure : on coupe court, on range, le jardin paraît plus net en quelques minutes.

Ce réflexe quasi automatique est pourtant ce qui finit d’achever une pelouse jaunie par la canicule. Dans bien des cas, le gazon n’a pas besoin d’être « sauvé » : il a simplement enclenché un mode survie discret sous la surface. C’est là que tout se joue.

Pelouse jaune : un gazon en pause, pas forcément perdu

Au-dessus de 30 °C, le gazon adopte souvent une « dormance estivale » : les feuilles jaunissent, mais les racines restent vivantes et économisent l’eau, un peu comme un arbre qui perd ses feuilles. Une pelouse peut rester jaune plusieurs semaines sans dégâts si on la laisse tranquille. Les signaux rassurants : jaunissement homogène, touffes qui résistent quand on tire doucement, sol encore souple. À l’inverse, si les empreintes de pas restent marquées longtemps, le gazon est en stress hydrique sévère… et la tondeuse doit rester au garage.

Le réflexe qui l’achève : tonte rase et arrosage tous les soirs

Nous avons tous déjà tondu un gazon grillé pour qu’il paraisse plus net. Pourtant, sous canicule, tondre court enlève l’ombre protectrice des brins : à 8 à 10 cm de hauteur, ils font écran au soleil et gardent le sol frais ; rasés, ils exposent les racines à un four brûlant. Dès que le thermomètre dépasse 32 °C plusieurs jours d’affilée, mieux vaut arrêter totalement la tonte. Autre erreur fréquente : un petit arrosage chaque soir. L’eau reste en surface, s’évapore vite et pousse les racines à remonter, rendant la pelouse dépendante et fragile.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 10/10 Arrosages hebdomadaires 1 à 2 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Gazon plus haut, arrosage rare mais profond : 15 à 25 litres par m² en une fois. L’eau atteint les racines, le sol reste ombragé et le gazon supporte bien mieux la canicule. 💡 Le petit plus : programmer l’arrosage tôt le matin et garder l’herbe finement broyée en surface comme un petit paillage protecteur. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : raser une pelouse déjà jaune puis l’arroser un peu chaque soir : on brûle les racines, on gaspille l’eau et le gazon s’épuise.

Après la canicule : comment faire repartir le gazon sans le brusquer

Quand la chaleur retombe et que la pluie revient, la pelouse met souvent quinze à trente jours à reverdir. Inutile de se ruer sur la tondeuse dès les premières pointes vertes : on attend que le sol soit frais, puis on effectue une première coupe douce, autour de 5 à 6 cm. Ensuite seulement, on peut baisser un peu la hauteur de tonte.

Les plaques vraiment mortes, qui s’arrachent avec les racines, se réparent plus tard sur sol ré-humidifié : aération à la fourche ou avec des sandales à pointes, puis sursemis de ray-grass anglais, fétuques ou pâturin. Un arrosage profond une à deux fois par semaine (15 à 25 litres par m²) et un engrais à libération lente riche en potassium renforcent les racines pour les prochaines canicules.