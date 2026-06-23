Canicule : ces légumes à semer d’urgence adorent dépasser les 35 °C quand tout le reste grille au potager

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Solanum melongena 🌸 Nom courant Aubergine 📏 Dimensions 60 à 90 cm de haut x 40 à 60 cm de large ☀️ Exposition Plein soleil, emplacement chaud et abrité ❄️ Rusticité Gélive, culture annuelle, croissance optimale entre 20 et 30 °C 🍂 Feuillage Caduc, grandes feuilles ovales protectrices

Au jardin, la première vraie canicule ressemble souvent à un crash-test : salades qui cuisent, fleurs de tomates qui tombent, feuilles qui se recroquevillent. Pourtant, dans ce décor grillé, certains rangs restent étonnamment verts, et continuent de pousser comme si de rien n’était.

Plutôt que de baisser les bras dès que le thermomètre dépasse les 35 °C, il devient possible de jouer avec ces températures extrêmes. Certains légumes ont justement été faits pour ça, à condition de les choisir et de les chouchouter autrement que d’habitude… et c’est là que le potager change de visage.

Quand le thermomètre s’affole : ce que vos légumes supportent vraiment

Les chercheurs rappellent que chaque légume possède une plage de température dans laquelle il se développe bien. Au-delà d’environ 30 à 35 °C, beaucoup commencent à bloquer : la floraison se dérègle, les fruits se forment mal, les feuilles se ramollissent. Ce n’est pas seulement la chaleur qui pose problème, mais surtout le manque d’eau dans un sol brûlant.

Les vrais légumes qui supportent la canicule ont un point commun : des racines puissantes ou une origine méditerranéenne et tropicale. Ils continuent de pousser si leurs pieds restent au frais. Tomate, aubergine ou pois chiche puisent en profondeur, quand d’autres, comme la patate douce, adorent un sol chaud du matin au soir.

Ces légumes qui semblent attendre 35 °C pour démarrer

Nous avons tous déjà vu nos salades se liquéfier au soleil de midi. À l’inverse, certains légumes profitent vraiment d’un sol chauffé à blanc pour germer ou se gorger de sucre :

les légumes-fruits de chaleur : tomates, aubergines, poivrons, piments, concombres, courgettes, melons, potirons ;

les légumineuses du chaud : haricots verts ou nains, pois chiches, pois à œil noir, maïs doux ;

les racines et tubercules : betteraves, carottes, panais, patates douces ;

les verdures et aromatiques d’été : tétragone, blettes, basilic, et même le gombo, star des climats brûlants.

L’aubergine est sans doute la plus tenace des légumes du soleil : elle a continué de pousser même en période de canicule, dès lors que ses racines gardaient un peu d’humidité. La tomate envoie ses racines jusqu’à environ 1,20 m de profondeur, ce qui l’aide à supporter les excès, tandis que le pois chiche, très économe en eau, a été naturellement adapté aux étés torrides.

Les bons gestes pour qu’ils aiment vraiment la canicule

Le point faible, ce sont les très jeunes pousses. Sous plus de 35 °C, une simple toile d’ombrage posée quelques jours au-dessus des rangs limite les brûlures. L’arrosage se fait alors tôt le matin ou au crépuscule, au pied uniquement, pour éviter l’évaporation et les chocs thermiques sur le feuillage fragile.

Dès que les plantes ont quelques centimètres, un paillage organique épais (paille, chanvre, tontes bien sèches) devient la meilleure protection anti-canicule : il garde la fraîcheur, freine les mauvaises herbes et espace les arrosages. D’ailleurs, un potager pensé pour la chaleur – aubergines, patates douces, pois chiches, tétragone, basilic – ne subit plus la canicule, il en profite pour offrir des récoltes généreuses jusqu’à la fin de l’été.