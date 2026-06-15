Canicule : cette technique d’arrosage enterrée des anciens garde vos tomates arrosées tout l’été sans gaspiller d’eau

Dans bien des potagers anciens, une simple jarre enterrée suffisait à préserver tomates et fraisiers en pleine canicule. Comment ce système discret garde-t-il le sol frais tout l’été ?

L’été, le même scénario se répète : trois jours de canicule, un arrosoir oublié, et les feuilles de tomates qui pendouillent comme du linge mouillé. Pendant ce temps, dans les jardins d’autrefois, les planches de légumes restaient étonnamment fraîches. Le secret tenait dans une simple poterie en terre cuite enterrée au pied des plants.

Cette technique, née dans les régions arides, n’avait rien de décoratif. Elle transformait une jarre en véritable réserve d’eau souterraine, capable de nourrir les racines sans gaspillage. À l’heure des restrictions d’arrosage et des factures qui grimpent, cette astuce ancestrale revient en force, et elle change vraiment la vie au potager.

Une poterie enterrée, un système d’arrosage millénaire

Bien avant les tuyaux micro-perlés, les paysans enterraient des jarres d’argile non vernissée près des cultures : c’est ce que l’on appelle aujourd’hui irrigation par jarre, ou système d’oya / olla. La jarre était remplie d’eau, enterrée jusqu’au col, les plants placés autour. Sans pompe ni programmateur, les récoltes tenaient tout l’été, même en climat sec.

Le cœur du système, c’est la terre cuite poreuse. Contrairement à la céramique émaillée, quasi étanche, la terre cuite brute laisse passer l’eau très lentement à travers ses parois. Le sol autour de la poterie reste humide en profondeur, tandis que la surface sèche plus vite, limitant l’évaporation et les mauvaises herbes.

Comment cette jarre garde la terre fraîche tout l’été

Nous avons tous déjà arrosé en plein soleil pour voir l’eau disparaître en quelques minutes. Avec une olla enterrée, le scénario change complètement. La jarre est remplie d’eau puis fermée avec un couvercle ou une tuile. Quand la terre s’assèche, elle “tire” l’eau à travers la paroi par capillarité ; quand elle est assez humide, le flux ralentit. Les racines viennent se coller contre la poterie et boivent à la demande. Une olla bien dimensionnée arrose ainsi jusqu’à trois fois son diamètre et ne se remplit souvent qu’une à deux fois par semaine, avec à la clé une forte économie d’eau.

Pour que cela fonctionne, il faut une vraie poterie d’arrosage en terre cuite brute, surtout pas émaillée ni hydrofugée. Les artisans rappellent que leur argile vit, se dilate et se rétracte avec l’eau, ce qui lui permet de filtrer et réguler naturellement l’humidité. Un pot imperméabilisé bloque ces échanges : l’eau reste prisonnière et le système perd tout son intérêt.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau jusqu’à 70 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La terre cuite microporeuse laisse l’eau traverser ses parois seulement quand le sol autour devient sec. La jarre enterrée joue le rôle de réservoir souterrain qui se vide progressivement, tandis que les racines se développent tout autour et profitent d’une humidité stable, même en plein été. 💡 Le petit plus : combinez vos oyas avec un paillage épais (foin, broyat, feuilles) pour prolonger encore l’autonomie et garder la surface fraîche sans croûte de terre. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : enterrer un pot émaillé ou hydrofugé en pensant qu’il fonctionnera comme une olla : l’eau ne traversera pas correctement et vos plantes resteront assoiffées.

Bien utiliser les oyas pour un jardin serein tout l’été

Concrètement, il suffit de creuser un trou au pied des futures cultures, d’y installer la poterie bien droite, puis de reboucher et tasser pour éviter les poches d’air. Les légumes ou fleurs se plantent ensuite autour, à 15 à 20 cm pour les tomates par exemple. Un paillage sur toute la surface finit le travail et prolonge la fraîcheur. Tomates, courgettes, concombres, melons, fraisiers ou massifs fleuris au soleil sont les premiers à en profiter.

Côté entretien, rien de compliqué : remplir régulièrement, de préférence avec de l’eau de pluie, surveiller que le col reste propre et couvert, et brosser au besoin les traces de calcaire. Avant l’hiver, mieux vaut vider les poteries et les rentrer ou les protéger du gel pour éviter qu’elles ne se fendent. Certains jardiniers fabriquent même leurs propres oyas avec deux pots en terre cuite emboîtés, preuve que cette astuce d’anciens sait parfaitement s’adapter aux jardins modernes.