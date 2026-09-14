Ce jardinier a posé 6 cartons bruns sur une pelouse ingérable : à l’automne, ce qu’il a trouvé dessous l’a bluffé
Un jardinier a recouvert 3 m² de pelouse ingrate avec six cartons bruns, un dimanche d'été. Quelques mois plus tard, la terre et les merles ne réagissent plus comme avant.
Ce coin de pelouse que l’on tond à reculons, trop en pente ou coincé contre le grillage, beaucoup le connaissent. Avec les canicules et les restrictions d’arrosage qui se répètent, ce carré d’herbe jauni finit souvent en corvée, plus qu’en plaisir de jardinage.
Un jardinier a trouvé une autre issue pour 3 m² récalcitrants : il a simplement posé six cartons bruns sur l’herbe, un dimanche d’été. Au premier automne, la terre en dessous se retournait à la main et les merles ne quittaient plus la zone ; de quoi donner envie de copier la méthode.
Occultation au carton : le vieux secret des maraîchers
Cette idée de poser du carton sur la pelouse porte un nom : l’occultation, un paillage en plaques, ou sheet mulching. Plutôt que de retourner la terre à la bêche, des maraîchers et la permaculture l’utilisent depuis des années pour étouffer le gazon, laisser les racines se décomposer sur place et préparer un sol souple, sans moteur ni désherbant.
Dans le témoignage relayé par Pause-Maison, l’auteur raconte : « Trois mois. C’est à peu près le délai que j’ai observé avant que les brins d’herbe ne soient totalement grillés sous leur couverture de carton ». La durée varie, mais l’effet reste le même : le tapis vert disparaît, la structure du sol change.
Mettre du carton sur la pelouse : mode d’emploi sans faux pas
Nous avons tous déjà regardé un coin d’herbe en se disant que la tondeuse y passerait « plus tard ». Avec cette méthode, la préparation reste simple : tondre très ras, ramasser les gros débris, puis étaler des cartons bruns ondulés, non blanchis, sans encres colorées ni plastique, récupérés de déménagement ou de livraison.
Ils doivent se chevaucher d’au moins 15 à 20 cm pour éviter les repousses par les joints, être débarrassés de tout ruban adhésif, agrafes ou étiquettes, puis posés sur un sol bien mouillé. Un carton sec posé sur de la terre sèche se comporte comme une tuile imperméable et fait ruisseler l’eau au lieu de nourrir le sol.
Après les cartons : une terre vivante à aménager
En quelques semaines, la cellulose du carton et l’herbe qui pourrit nourrissent une armée de vers de terre. Le sol tassé devient grumeleux, se défait entre les doigts et, comme l’a noté Pause-Maison, « Là où les vers remontent, les oiseaux suivent ».
Au bout de quelques mois, ce coin sans tonte peut changer de rôle.
- Un massif de vivaces faciles.
- Un petit potager de proximité.
- Un refuge fleuri pour les merles et pollinisateurs.
Sources
En bref
- En plein été, un jardinier amateur recouvre 3 m² de pelouse pénible avec six cartons bruns, et observe en trois mois un changement radical. 🌱
- La méthode d’occultation au carton sur la pelouse étouffe l’herbe, active vers de terre et assouplit le sol sans bêcher ni désherbant. 🪱
- Entre merles attirés, massif possible et erreurs de cartons à éviter, ce coin sans tonte devient un laboratoire de permaculture étonnant. 🐦
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