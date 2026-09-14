Ce jardinier a posé 6 cartons bruns sur une pelouse ingérable : à l’automne, ce qu’il a trouvé dessous l’a bluffé

Un jardinier a recouvert 3 m² de pelouse ingrate avec six cartons bruns, un dimanche d'été. Quelques mois plus tard, la terre et les merles ne réagissent plus comme avant.

Ce coin de pelouse que l’on tond à reculons, trop en pente ou coincé contre le grillage, beaucoup le connaissent. Avec les canicules et les restrictions d’arrosage qui se répètent, ce carré d’herbe jauni finit souvent en corvée, plus qu’en plaisir de jardinage.

Un jardinier a trouvé une autre issue pour 3 m² récalcitrants : il a simplement posé six cartons bruns sur l’herbe, un dimanche d’été. Au premier automne, la terre en dessous se retournait à la main et les merles ne quittaient plus la zone ; de quoi donner envie de copier la méthode.

Occultation au carton : le vieux secret des maraîchers

Cette idée de poser du carton sur la pelouse porte un nom : l’occultation, un paillage en plaques, ou sheet mulching. Plutôt que de retourner la terre à la bêche, des maraîchers et la permaculture l’utilisent depuis des années pour étouffer le gazon, laisser les racines se décomposer sur place et préparer un sol souple, sans moteur ni désherbant.

Dans le témoignage relayé par Pause-Maison, l’auteur raconte : « Trois mois. C’est à peu près le délai que j’ai observé avant que les brins d’herbe ne soient totalement grillés sous leur couverture de carton ». La durée varie, mais l’effet reste le même : le tapis vert disparaît, la structure du sol change.

Mettre du carton sur la pelouse : mode d’emploi sans faux pas

Nous avons tous déjà regardé un coin d’herbe en se disant que la tondeuse y passerait « plus tard ». Avec cette méthode, la préparation reste simple : tondre très ras, ramasser les gros débris, puis étaler des cartons bruns ondulés, non blanchis, sans encres colorées ni plastique, récupérés de déménagement ou de livraison.

Ils doivent se chevaucher d’au moins 15 à 20 cm pour éviter les repousses par les joints, être débarrassés de tout ruban adhésif, agrafes ou étiquettes, puis posés sur un sol bien mouillé. Un carton sec posé sur de la terre sèche se comporte comme une tuile imperméable et fait ruisseler l’eau au lieu de nourrir le sol.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Surface transformée ≈3 m² de pelouse 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le carton coupe la lumière du gazon, qui meurt et se décompose sur place ; l’humidité attire vers de terre et microbes qui assouplissent la terre. 💡 Le petit plus : Une fine couche de feuilles mortes ou de tontes sèches cache le carton, le leste et ajoute un peu d’humus. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Utiliser des cartons secs, brillants ou plastifiés : ils bloquent l’eau, laissent passer les herbes et libèrent des microplastiques.

Après les cartons : une terre vivante à aménager

En quelques semaines, la cellulose du carton et l’herbe qui pourrit nourrissent une armée de vers de terre. Le sol tassé devient grumeleux, se défait entre les doigts et, comme l’a noté Pause-Maison, « Là où les vers remontent, les oiseaux suivent ».

Au bout de quelques mois, ce coin sans tonte peut changer de rôle.

Un massif de vivaces faciles.

Un petit potager de proximité.

Un refuge fleuri pour les merles et pollinisateurs.

Sources Modes & Travaux

«Du carton a la place du gazon de plus en plus de proprietaires de jardins optent pour cette methode»