Ce petit potager de 50 m² promet 500 € d’économies : le calcul réel qu’on a fait va en refroidir plus d’un

Face à l’inflation, une famille a transformé 50 m² de pelouse en potager, de mars à octobre, pour tester l’impact réel sur le ticket de caisse. Le bilan chiffré, entre économies et heures de travail, réserve quelques surprises.

Entre l’inflation qui s’accroche et les tickets de caisse qui s’allongent, beaucoup regardent leur bout de pelouse comme un éventuel compte épargne. Un potager de 50 m² peut-il vraiment faire économiser autour de 500 € sur une saison ? Pour le savoir, les chiffres d’une année type de culture familiale ont été passés au peigne fin.

Le décor : un jardin moyen, cultivé de mars à octobre, avec une famille prête à troquer quelques heures libres contre des légumes maison. La question reste frontale, le jardinage est-il vraiment rentable ou seulement bon pour le moral quand on voit les prix des tomates, salades et courgettes en rayon ?

Potager de 50 m² : promesses sur le papier et réalité du porte-monnaie

Les relevés de jardiniers qui notent leurs récoltes donnent des ordres de grandeur. Sur 20 à 30 m², on constate souvent 100 à 200 € d’économies par an. Un jardin de 50 m² géré de façon classique tourne plutôt entre 250 et 400 €, quand 80 à 100 m² permettent 400 à 700 € d’achats évités.

Sur un ensemble intensif de 50 m² avec une serre de 15 m², on parle de 200 à 300 kg de légumes, valorisés 800 à 1 300 €, pour 500 à 1 000 € d’économies. Pour viser près de 500 € sur 50 m², il faut occuper chaque recoin et limiter une eau d’arrosage qui peut grimper à 1 500-3 000 litres en été.

Les cultures gagnantes pour transformer la terre en économies

Tous les légumes ne se valent pas. Les herbes aromatiques comme basilic, persil, coriandre ou sauge comptent parmi les plus rentables, très chères au kilo en magasin mais généreuses sur quelques mètres. Un pied de sauge officinale bouturé en segments de 8 à 10 cm dans un terreau léger à 18 °C reprend dans environ 80 % des cas en 3 à 4 semaines et donne une bordure productive du printemps à l’automne.

Même logique pour tomates, courgettes, poivrons, très productifs, ou pour les salades à couper qui repoussent. Haricots verts et petits pois frais prennent peu de place mais restent chers en rayon. À l’inverse, pommes de terre et oignons jaunes, bon marché et gourmands en surface, rapportent peu. Pour contenir les dépenses, les jardiniers privilégient semis maison, récupération de graines, compost d’épluchures, contenants recyclés, échanges de plants et eau de pluie.

Combien ça rapporte vraiment… et quel effort derrière les 500 €

En se basant sur les prix actuels de légumes bio ou de qualité équivalente, un potager de 50 m² bien entretenu entre mars et octobre permet une économie pouvant aller jusqu’à 520 € par an en 2026. Le calcul intègre graines, terreau et eau, surtout avec récupérateur. Dans les scénarios intensifs avec serre, la valeur des récoltes grimpe à 800-1 300 €, pour 500 à 1 000 € d’économies.

Ces montants ne tombent pas du ciel. Un potager rentable demande 150 à 200 heures de travail par an, dont l’essentiel entre avril et septembre, soit en moyenne 2 à 4 heures par semaine pour semer, désherber, arroser. Beaucoup y voient une double récompense : l’économie sur les courses s’ajoute à celle d’une inscription en salle de sport, le jardinage tenant lieu d’entraînement en plein air.