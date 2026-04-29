Cet arbre fruitier au goût de mangue pousse en France : l'erreur en jardinerie qui vous prive de kilos de fruits

Dans de nombreux jardins français, un arbre discret offre au printemps des fruits juteux au goût de mangue. Encore faut-il ne pas le confondre avec son cousin au nom presque identique, qui déçoit tant de jardiniers.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Eriobotrya japonica 🌸 Nom courant Néflier du Japon, bibacier 📏 Dimensions 4 à 7 m x 3 à 4 m ☀️ Exposition Plein soleil, emplacement abrité des vents froids ❄️ Rusticité Jusqu’à -10/-12 °C environ 🍂 Feuillage Persistant

Imagine un fruit orange, juteux, avec un parfum de vacances et une saveur entre mangue et abricot… cueilli en mai dans un simple jardin français, alors que les cerises se font encore attendre. L’arbre qui porte ces petits soleils existe bel et bien, sans serre ni climat tropical, et il a déjà fait craquer plus d’un voisin curieux.

Son nom prête pourtant à confusion. Sous l’étiquette « néflier », les jardineries vendent deux arbres très différents, et beaucoup de jardiniers repartent avec le mauvais, celui qui donne des fruits bruns à blettir au froid. Pour profiter de ces nèfles au goût de mangue, mieux vaut savoir exactement qui est ce fameux néflier du Japon… et comment le reconnaître au premier coup d’œil.

L’arbre aux fruits goût mangue qui fleurit en plein hiver

Le véritable héros s’appelle Eriobotrya japonica, plus connu sous le nom de néflier du Japon. Cet arbre persistant de 4 à 7 m forme une belle boule de feuillage tropical : longues feuilles coriaces vert foncé, revers légèrement duveteux. Il a offert à beaucoup de jardins une floraison parfumée en plein hiver, avec de petites fleurs blanches au doux parfum d’amande, puis des fruits jaune orangé, croquants, juteux, à la saveur de mangue, d’abricot et de pêche mêlés. Un sujet adulte bien installé a déjà produit 20 à 40 kg de ces bibasses sans traitement ni soins compliqués.

Originaire de Chine et du Japon, ce fruitier exotique s’est très bien acclimaté aux régions douces françaises. Planté au soleil, à l’abri d’un mur, il a supporté -10 à -12 °C une fois adulte. On en voit fructifier en Provence, sur la côte atlantique, mais aussi en région parisienne bien abritée, où ses fruits colorent le jardin dès mai-juin.

Néflier ou néflier du Japon : ne plus se faire piéger

Nous avons tous déjà ramené un arbuste en pensant avoir trouvé la perle rare… avant de découvrir, des années plus tard, que ce n’était pas le bon. Ici, le piège vient du mot « néflier ». Le néflier commun, Mespilus germanica, donne des fruits bruns, fermes, qui ne deviennent mangeables qu’après les premières gelées, quand ils sont blettes. Le néflier du Japon, lui, offre des fruits jaunes sucrés au printemps, à croquer frais.

Pour ne plus se tromper en pépinière, quelques repères suffisent :

Feuillage : le néflier commun est caduc, nu en hiver ; le néflier du Japon garde un feuillage dense, vert foncé.

Floraison : blanche au printemps pour le commun, en automne-hiver pour le japonais.

Fruits : bruns en octobre-novembre après gel pour le commun, jaunes ou orangés en mai-juin pour le japonais.

Étiquette : chercher clairement le nom latin Eriobotrya japonica et la mention « nèfle du Japon » ou « bibasse ».

Où le planter en France pour vraiment récolter des bibasses ?

Dans le Sud, sur le pourtour méditerranéen ou les côtes atlantiques douces, le néflier du Japon se comporte comme un fruitier à part entière. Plus au nord, il a déjà fructifié contre un mur bien exposé, en ville ou dans une cour abritée. L’arbre résiste au froid, mais ses fleurs d’hiver sont abîmées dès -3/-5 °C : un voile d’hivernage les nuits annoncées très froides peut sauver la récolte. En climat rigoureux, on le cultive volontiers en grand pot, à déplacer ou protéger.

Pour récolter vite, mieux vaut choisir un sujet greffé, qui a commencé à donner en deux ou trois ans, plutôt qu’un semis qui fait patienter 7 à 10 ans. Plantation en automne ou début de printemps, dans un sol bien drainé enrichi de compost, arrosages réguliers les premières années, paillage au pied, taille très légère après la fructification suffisent. Petit bonus gourmand : ces fruits façon « mini-mangues » se mangent nature, en confitures, en compotes ou en sirop, et ramènent un air de Méditerranée dans les petits jardins les plus ordinaires.

Sources Modes & Travaux

«Citronnier lastuce secrete des pepinieristes pour un arbre couvert de fruits cet ete»