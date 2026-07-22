Chenilles processionnaires : ces signes inquiétants chez votre chien ou votre chat à repérer d’urgence

En France, les chenilles processionnaires menacent chiens et chats dès les premières balades sous les pins et les chênes. Quels symptômes doivent alerter avant qu’il ne soit trop tard ?

Balade de printemps, soleil doux, odeur de pins… et ce chien qui s’arrête net pour renifler une petite file de chenilles rousses. La scène a paru anodine à plus d’un maître, jusqu’aux premières baves, aux gémissements, à la langue qui gonfle brutalement.

Partout en France, les chenilles processionnaires ont colonisé parcs, jardins et lisières, suivant le réchauffement vers le nord et l’altitude. Derrière leurs cocons blancs dans les pins et les chênes, ce sont surtout leurs poils invisibles qui menacent la santé des animaux. Pour protéger chien ou chat, tout se joue alors sur la capacité à repérer, très vite, les bons signes d’alerte.

Chenilles processionnaires : un danger qui se cache sous les arbres

On croise ces chenilles surtout près des pins et des chênes, dans les jardins arborés, les parcs ou en lisière de forêt. Les processions au sol, en file indienne, partent de nids cotonneux blancs accrochés aux branches. Longtemps cantonnées au pourtour méditerranéen et au Sud-Ouest, elles ont gagné une grande partie du pays avec la douceur des hivers.

Le vrai problème ne vient pas de la chenille en elle-même, mais de ses poils urticants microscopiques, chargés d’une toxine, la thaumétopoéïne. « Les poils qu’elles dégagent, souvent invisibles, peuvent provoquer des atteintes cutanées (démangeaisons, urticaire), des troubles respiratoires, des atteintes oculaires et des inflammations graves chez les animaux (langue, muqueuses) », rappelle l’Agence régionale de santé d’Île-de-France. Un chien qui renifle ou lèche la procession a donc toutes les chances de se brûler la gueule… jusqu’à la nécrose. « C’est le plus grave, car cela peut souvent aller jusqu’à la nécrose de la langue ou de la truffe », alerte Alice Samama, citée par France 3.

Chenille processionnaire chien symptômes : les signaux à ne jamais banaliser

Nous avons tous déjà vu un chien revenir de balade avec un brin d’herbe coincé entre les dents ou une petite allergie. Mais après un passage près de pins ou de chênes, certains signes doivent immédiatement faire penser aux chenilles processionnaires, d’autant qu’ils apparaissent souvent en moins de deux heures.

salivation soudaine et très abondante ;

langue qui gonfle, rougit ou devient violacée ;

chien qui se frotte frénétiquement le museau ou pleure ;

rougeurs sur les babines, les yeux, les coussinets ;

gonflement du visage, difficultés à avaler ;

vomissements, gêne respiratoire, agitation ou abattement marqué.

Chez le chat, les signes sont parfois plus discrets : bave, œil fermé, léchage obsessionnel d’une patte, refus de manger. Dans tous les cas, Futura rappelle : « Il ne faut pas attendre de voir si « ça passe ». » Chaque minute compte pour limiter les dégâts et éviter une nécrose irréversible de la langue.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Urgence vétérinaire Maximale 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Éloigner l’animal, rincer longuement à l’eau claire sans frotter puis appeler tout de suite un vétérinaire réduit la quantité de poils urticants au contact des muqueuses et freine l’inflammation. Ce trio de réflexes limite nettement le risque de nécrose de la langue et de détresse respiratoire. 💡 Le petit plus : enregistrer dans le téléphone le numéro du vétérinaire et du centre antipoison vétérinaire, et garder dans la voiture une petite bouteille d’eau et une paire de gants pour réagir même en promenade. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : frotter la zone touchée, utiliser un jet puissant dans la gueule ou attendre plusieurs heures « pour voir ». Ces gestes cassent les poils urticants et aggravent les lésions.

Gestes d’urgence et prévention au jardin pour protéger son animal

Dès qu’un contact est suspecté, l’animal a été éloigné de la zone et empêché de se lécher. La personne a mis des gants, puis a rincé abondamment la langue, les babines ou les pattes à l’eau claire, en filet doux, sans jamais frotter. Le vétérinaire ou le centre antipoison vétérinaire a ensuite été appelé immédiatement, en précisant qu’il s’agit de chenilles processionnaires : c’est une urgence vétérinaire, même si les symptômes semblent encore modérés.

Pour limiter les risques à long terme, les arbres du jardin sont régulièrement inspectés : nids blancs en hauteur, processions au sol sous les pins ou les chênes. Les gamelles, jouets et paniers ont été éloignés des zones à risque. En balade, une laisse courte et un bon rappel, avec les ordres « laisse » ou « pas toucher », ont souvent évité au chien curieux de transformer une simple promenade en rendez-vous d’urgence chez le vétérinaire.