Frelon asiatique : ce faux cocktail rose de nos grands-parents revient en 2026, mais mal utilisé il fait pire que mieux

Dans les jardins français, un mélange grenadine, vin et bière s’impose comme piège maison contre le frelon asiatique au printemps. Entre astuce d’antan et règles 2025-2026, son usage réserve pourtant quelques surprises.

Sur la table du jardin, un petit bocal rempli d’un liquide rose, sucré, posé à côté des pots de fleurs… De loin, on jurerait un cocktail oublié après l’apéro. En réalité, ce breuvage coloré cache une arme discrète que utilisaient déjà nos grands-parents pour tenir à distance les frelons des repas d’été.

Depuis l’arrivée du frelon asiatique, invasif et très vorace en abeilles, ce vieux truc revient en force sur les réseaux et dans les conversations de terrasse. Le fameux mélange grenadine-vin-bière promet de piéger frelons, guêpes et mouches sans pesticides. Mais pour qu’il soit vraiment utile au jardin – et compatible avec les nouvelles règles 2025-2026 – il faut le préparer et l’utiliser avec doigté.

Pourquoi ce “cocktail” fait encore parler de lui

La base de l’astuce est simple : un tiers de bière, un tiers de vin (plutôt blanc) et un tiers de sirop rouge. La Ville de Seraing parle d’ »un mélange composé pour un tiers de grenadine, un tiers de vin blanc ou rouge et un tiers de bière ». Sucre et fermentation forment un parfum irrésistible qui pousse les frelons à entrer dans le récipient.

L’alcool les étourdit et les empêche souvent de remonter. On lit parfois que ce cocktail serait « sans danger pour les abeilles », mais les suivis montrent que les bouteilles à noyade capturent surtout d’autres insectes utiles. Tout se joue donc dans le type de piège, plus que dans la boisson.

La recette éco-responsable du piège grenadine-vin-bière

Nous avons tous déjà bricolé une bouteille coupée avec un fond de bière en espérant voir disparaître les frelons. En 2026, on garde l’idée mais on dose : environ 10 cl de bière brune, 10 cl de vin blanc sec et 10 cl de sirop de grenadine, soit un tiers de chaque, comme le rappelle la Ville de Seraing. Des restes de bouteilles suffisent.

Versez ce mélange dans un piège sélectif : récipient avec trous d’entrée assez larges pour les frelons et support d’atterrissage (éponge, bois, grille) pour limiter la noyade des petits insectes. Installez-le vers 1,5 m du sol, près d’arbres fruitiers ou de massifs en fleurs, mais à bonne distance de la table et des ruches.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Simplicité Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le sucre attire les frelons, tandis que la bière et le vin les enivrent et limitent en partie l’intérêt des abeilles pour le piège. 💡 Le petit plus : Installer le piège loin de la table mais près des arbres fruitiers pour protéger à la fois le jardin et les convives. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser une simple bouteille à noyade remplie de ce mélange tout l’été dans un jardin très fleuri.

Printemps seulement : le bon moment pour poser le piège

Le Plan national de lutte contre le frelon asiatique, lancé en 2026 après la loi 2025-237, recommande un piégeage entre mi-février et fin mai, quand les reines volent bas. Au-delà, mieux vaut retirer les pièges et contacter les services en cas de nid.