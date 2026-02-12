Jardin : ces fleurs à planter en retard en février pour sauver votre printemps si vous pensez avoir raté le coche

Février n’est pas forcément trop tard pour les fleurs à planter en février et une floraison au printemps. Quels végétaux transforment encore un jardin en retard en scène éclatante ?

Le sapin est à peine rangé que beaucoup rangent aussi leurs envies de jardinage, persuadés d’avoir « raté le coche ». Entre grisaille et gelées, on se dit qu’il faudra attendre les saints de glace pour espérer des fleurs. Le jardin semble endormi, et l’idée d’un massif éclatant dès mars paraît hors de portée.

En réalité, il existe une vraie fenêtre de tir en plein cœur de l’hiver. Février devient alors l’allié discret de ceux qui ont manqué l’automne : certaines fleurs supportent très bien une plantation tardive et se préparent en coulisses pour exploser dès les premiers rayons de printemps. Et c’est là que tout change.

Pourquoi février reste un bon moment pour préparer la floraison de printemps

À cette période, les jours rallongent et le sol commence doucement à se réchauffer. Planter maintenant laisse juste assez de temps aux racines pour s’installer avant que la sève ne monte vraiment. Les jardineries proposent d’ailleurs des plants en godets déjà bien démarrés et des bulbes de printemps forcés, qui raccourcissent des mois d’attente.

L’idée n’est pas de tout tenter, mais de miser sur quelques valeurs sûres. Les primevères, les pensées et leurs cousines violas, très résistantes, les bulbes de tulipes, narcisses ou jacinthes en godets, ainsi que des bisannuelles comme les myosotis et les pâquerettes, encaissent bien les derniers froids tout en préparant un décor très dense pour mars et avril.

Fleurs « effet immédiat » : celles qui changent le jardin en quelques semaines

Les primevères et pensées sont les reines de la fin d’hiver. Robustes, économiques et déjà en fleurs en magasin, elles s’épanouissent tant que les températures restent fraîches. Plantées en groupes serrés dans les bacs, au pied d’un arbre ou en bordure d’allée, elles transforment un coin triste en coussin coloré visible depuis la fenêtre, sans demander beaucoup d’entretien.

Pour rattraper l’absence de plantation d’automne, les bulbes en godets ou forcés font une vraie « triche » de jardinier. Tulipes, narcisses et jacinthes ont déjà leurs racines et parfois leurs tiges formées : intégrés maintenant dans les massifs ou dans de grandes jardinières, puis entourés de myosotis et de pâquerettes, ils créent très vite un tapis de verdure et de fleurs qui laisse peu de place aux mauvaises herbes.

Semis malins de février et règles d’or pour planter tard

Côté graines, les centaurées (bleuets) et les nigelles de Damas peuvent être semées dès maintenant en place si le sol n’est pas gelé, ou sous abri froid. Elles fleuriront tout l’été et se ressèmeront ensuite toutes seules. Les cosmos et les tournesols, eux, gagnent à être démarrés en godets à l’intérieur ou sous serre pour être repiqués plus tard, prolongeant le feu d’artifice de couleurs au-delà du printemps.

Pour que ces plantations tardives s’installent sans stress, quelques gestes font la différence :

améliorer le drainage avec des graviers ou des billes d’argile au fond des trous ou des pots si la terre est lourde ;

garder le collet des plantes au niveau du sol pour éviter les maladies ;

arroser à la plantation, même s’il a plu, afin de bien plaquer la terre contre les racines, puis rester modéré ensuite ;

surveiller les prévisions et protéger les pots en cas de forte gelée annoncée.