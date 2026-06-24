J’arrosais ma pelouse tous les soirs : cette astuce de mon grand-père explique pourquoi elle jaunit et comment l’éviter
Chaque soir d’été, j’arrosais mon gazon jauni dans le jardin, persuadé de bien faire. Jusqu’au jour où mon grand-père m’a expliqué pourquoi ma pelouse jaunit malgré l’arrosage et m’a appris à changer quelques gestes clés.
Dans beaucoup de jardins, la scène se répète : soirée d’été, tuyau en main, on abreuve sa pelouse pour éviter le paillasson jaune. Pourtant, malgré ces arrosages quotidiens, l’herbe pâlit, puis jaunit par plaques au fil des jours.
Un grand-père attentif a résumé le problème en une phrase : arroser tous les soirs ne laisse pas le temps au sol de boire. En changeant quelques gestes – arrosage du soir, tonte, herbe coupée – la pelouse a pourtant retrouvé son vert d’origine.
L’illusion de l’arrosage quotidien
Ouest-France parle d’ »une fausse bonne idée profondément ancrée dans les habitudes estivales ». En noyant le gazon en surface chaque soir, l’eau file, les nutriments descendent trop bas, et les racines restent fines et peu profondes, incapables d’affronter une vraie chaleur.
Selon l’ADEME, l’arrosage du jardin représente « généralement 6% » de la consommation d’eau d’un foyer, alors que le gazon n’a besoin que de 15 à 20 litres d’eau par mètre carré par semaine entre mai et septembre. Plutôt que dix petites douches, on vise un ou deux arrosages profonds par semaine, tôt le matin, quand l’évaporation est minimale.
Le « test du pas » : le déclic
Nous avons tous déjà arrosé « au cas où ». Le test du pas, présenté par Modes & Travaux comme « l’astuce de grand-mère qui évite de gaspiller », change la règle : en fin de journée, on marche sur une zone représentative et l’on observe si l’empreinte reste marquée.
Si l’herbe se redresse vite, le sol est encore assez humide ; si la trace persiste, le gazon est en stress hydrique. Cette astuce, liée à la pression de turgescence, guide vers un arrosage unique mais copieux, mesuré avec une simple boîte de thon vide haute de 2,5 cm.
Mulching, tonte et gazon plus résistant
Un jour, le grand-père a coupé la tondeuse pour retirer le bac, convaincu que l’herbe ne devait plus quitter le jardin. Avec la tonte en mulching, les brins hachés fin retombent sur place, se décomposent vite, nourrissent le sol et forment un mince tapis qui garde la fraîcheur.
Tondue plus haut, la pelouse souffre aussi moins : les spécialistes recommandent 5 à 7 cm et de ne jamais couper plus d’un tiers. En éliminant le feutre au printemps par une scarification légère et, dans les régions brûlantes, en remplaçant parfois le gazon classique par du Kikuyu, ce « gazon du Sud » très sobre en eau, le jardin reste vert même sous restrictions d’eau.
Sources
En bref
- En été, ma pelouse jaunit malgré l’arrosage du soir, jusqu’à l’intervention de mon grand-père qui pointe des erreurs d’entretien insoupçonnées. 🌿
- Il révèle comment ajuster arrosage, hauteur de tonte et mulching pour renforcer les racines du gazon sans gaspiller l’eau ni enfreindre les restrictions. 💧
- Entre test du pas, scarification ciblée et option Kikuyu pour les jardins brûlants, une autre façon d’avoir un tapis vert se dessine. ✨
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