Lézards dans votre jardin cet été : ce que leur apparition révèle et pourquoi il ne faut surtout pas les chasser

Au premier rayon de soleil, des lézards surgissent sur les murets du jardin et font hésiter entre peur et fascination. Sont-ils vraiment un problème… ou la meilleure aide du jardinier ?

Un matin d’été, les volets s’ouvrent, et de petites silhouettes vertes ou brunes filent entre pots de géraniums et joints du muret. Les enfants crient « un lézard ! », certains adultes pensent aussitôt saleté, invasion, voire danger. Faut‑il s’en inquiéter, les chasser, ou faire comme si de rien n’était ?

Dès que la chaleur s’installe, on remarque plus de lézards dans le jardin, posés au soleil puis disparaissant en un éclair. Ces reptiles à sang froid, qu’il s’agisse du lézard des murailles ou du lézard vert occidental, profitent simplement de votre extérieur. Et si leur présence disait surtout que votre jardin va plutôt bien ?

Lézards au jardin : un bon signe

Quand des lézards dans le jardin se montrent régulièrement, cela signifie d’abord que votre terrain leur offre le trio gagnant décrit par les spécialistes : refuge, nourriture et chaleur. Muret en pierres sèches, tas de bois, grosses jardinières, pelouse un peu humide après l’arrosage… tout cela compose un habitat idéal, loin du béton brûlant.

Loin d’être un signe de saleté, cette petite faune révèle un jardin vivant, avec recoins préservés et moins de traitements chimiques. Là où un extérieur trop « au cordeau » décourage reptiles et oiseaux, un coin un peu sauvage attire cette faune auxiliaire discrète… et très utile au potager comme aux massifs.

Pourquoi les laisser tranquilles

Ces petits reptiles sont de véritables chasseurs d’insectes ravageurs. Pucerons, chenilles, moustiques, mouches blanches, araignées rouges, petites limaces… leur menu change selon la saison, mais il a protégé bien des jeunes salades, rosiers et plants de tomates. En régulant ces populations, les lézards limitent aussi certaines maladies qui circulent d’une plante à l’autre via les nuisibles.

Côté sécurité, les lézards sont inoffensifs : pas de venin, pas d’attaque, ils fuient au moindre mouvement. Comme le rappelle l’herpétologue John Maerz, cité par Southern Living, les serpents « sont des animaux timides qui préféreraient se cacher plutôt que d’entrer en contact direct avec nous », et cette attitude est encore plus marquée chez ces petits lézards. En France, ils font partie des espèces protégées par le Code de l’environnement et un arrêté de 2021 : il est interdit de les tuer, de les capturer ou de détruire leurs abris.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité Forte 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les lézards consomment chaque jour de nombreux insectes nuisibles et évitent bien des pulvérisations au jardin. 💡 Le petit plus : Un simple tas de pierres au soleil suffit souvent à les fixer loin de la maison. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Éviter absolument poisons, pièges collants ou démolition brutale de murets et cachettes.

Cohabiter avec les lézards

Cohabiter avec eux est simple. On leur réserve quelques coins dédiés et on sécurise les abords de la maison.

Installer tas de pierres, tuiles ou bois au fond du jardin.

Limiter eau stagnante, restes de nourriture et refuges juste devant les portes.

Boucher fissures, poser moustiquaires et laisser sortir calmement tout lézard entré.