Mur en parpaing moche : voici 6 idées sans gros travaux pour ne plus gâcher vos soirées d’été au jardin

Mur en parpaing au fond du jardin, terrasse moins chaleureuse, vue gâchée : le scénario est connu. En quelques gestes ciblés, ce guide montre comment le transformer sans chantier lourd.

Au fond du jardin, ce long mur en parpaing coupe souvent la vue : terrasse moins cosy, impression de cour de service. On finit par l’oublier… tout en le détester un peu à chaque passage.

Bonne nouvelle : habiller un mur extérieur en parpaing peut rester très simple. Sans gros travaux ni budget démesuré, six solutions le transforment en décor de jardin, du coup de peinture express au mur végétal. Il suffit de choisir le bon combo.

Préparer le mur en parpaing : la base d’un relooking durable

Avant toute chose, ce mur doit être propre et sain. Un passage de nettoyeur haute pression enlève mousses, lichens et salissures, et révèle les fissures, comme le conseille Le Parisien. On rebouche ensuite avec un mortier adapté et on s’assure qu’il n’y a pas d’humidité persistante.

Si le mur est très abîmé ou mitoyen, première solution futée : monter devant lui une petite ossature portant un bardage bois ou un brise-vue composite. Les lames, ventilées à l’arrière, cachent totalement les parpaings et réchauffent l’ambiance sans toucher à la maçonnerie.

Peinture, enduit et parement : trois solutions déco rapides

Deuxième piste, la peinture de façade spéciale extérieur, parfaite pour un mur de jardin en parpaings déjà régulier. En teintes claires, elle apporte de la lumière ; en ton anthracite, elle crée un fond contemporain et fait oublier l’aspect « moche » du parpaing décrit par Le Parisien. On peut même oser une fresque. Pour lisser davantage, un enduit décoratif ou crépi masque les joints et propose des finitions talochées ou effet béton ciré.

Pour un changement spectaculaire sans gros travaux, les plaquettes de parement en pierre reconstituée ou naturelle sont très efficaces. Selon 20 Minutes, « Le principal atout de ce revêtement, c’est qu’il est à la fois léger et facile à installer ». On les colle au mortier-colle avec un double encollage mur et plaque, on soigne les angles avec des baguettes, puis on applique un traitement hydrofuge pour bloquer l’humidité et les mousses.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps de pose moyen 1 week-end 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les plaquettes se collent sur le mur existant ; le double encollage et l’hydrofuge assurent une adhérence durable et un rendu très qualitatif. 💡 Le petit plus : Prolonger le parement sur un muret ou une jardinière crée un ensemble harmonieux qui agrandit visuellement l’espace. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Coller des plaquettes sur un mur humide ou mal dépoussiéré : elles finiront par se décoller par plaques entières.

Végétaux, lumière et petits détails : le mur devient décor

Côté nature, miser sur les végétaux reste une valeur sûre. Au pied, un massif de graminées et de vivaces fleuries adoucit la base ; quelques arbustes persistants masquent la surface. Plus haut, vigne vierge, jasmin étoilé ou rosiers grimpants se palissent sur un treillis sans attaquer les joints.

Dans les petits espaces, un mur végétal en poches de plantation, deux ou trois jardinières suspendues et de grandes poteries suffisent souvent à tout changer. Avec un panneau en métal façon acier Corten et une guirlande lumineuse, le mur en parpaing devient le fond de scène de vos soirées d’été.