Pergola : pourquoi les jardiniers rangent la bâche au garage et misent sur ces 7 grimpantes pour l’ombre cet été
Canicule annoncée, bâche en plastique remisée au garage : de plus en plus de jardiniers cherchent des plantes grimpantes pour pergola. Lesquelles choisir pour une ombre vraiment fraîche ?
Les déjeuners de juillet sous une bâche en plastique ont souvent laissé un souvenir mitigé : chaleur étouffante, lumière crue, toile qui claque au vent et finit par se déchirer. Sur les terrasses, beaucoup ont rangé définitivement la bâche au garage.
À la place, une nouvelle envie s’est installée : transformer la pergola en petite tonnelle méditerranéenne, fraîche, parfumée, vivante. Grâce à quelques plantes grimpantes pour pergola, la structure se mue en véritable toit de verdure… et change complètement l’ambiance des repas d’été.
Adieu bâche, bonjour canopée vivante
Les bâches en synthétique ont montré leurs limites : elles enferment l’air chaud, vieillissent vite et finissent souvent à la poubelle. À l’inverse, un toit végétal laisse respirer la terrasse et s’est densifié d’année en année chez de nombreux jardiniers, tout en attirant papillons et abeilles.
Pour une ombre rapide, certains végétaux font la course en tête. Sept plantes grimpantes pour pergola reviennent sans cesse dans les listes des paysagistes :
- vigne vierge, rideau ultra rapide aux couleurs d’automne flamboyantes
- glycine, cascades parfumées sur pergola solide
- kiwi, grandes feuilles + fruits gourmands
- houblon doré, fusée estivale à feuillage lumineux
- bignone, trompettes orangées et soleil assumé
- jasmin étoilé, écran persistant délicieusement parfumé
- passiflore, exotique qui grimpe presque à vue d’œil
Planter et guider les grimpantes sans les voir dépérir
Nous avons tous déjà vu une plante grimpante végéter au pied d’une pergola trop sèche. Pour éviter ce scénario, les jardiniers ont préparé un trou large, mélangé la terre avec du compost, puis installé un paillage généreux. Ensuite, ils ont arrosé très régulièrement, de façon abondante, pendant les six à huit premières semaines après la plantation.
Dès le premier jour, les jeunes tiges ont été attachées souplement aux montants avec du raphia ou des liens doux, jamais trop serrés. Cette étape a guidé les lianes vers le toit au lieu de les laisser s’emmêler au sol. Autre réflexe malin : éviter les petits pots surchauffés, et vérifier que la structure supporte bien le poids d’une glycine ou d’un kiwi adulte.
Faire durer l’ombre naturelle année après année
Une fois installées, ces plantes grimpantes pour pergola ont demandé peu d’entretien : une taille légère en fin d’hiver pour contenir la vigne vierge, la bignone ou la passiflore, le nettoyage des tiges sèches de houblon, puis un arrosage seulement en cas de forte chaleur prolongée.
Beaucoup de jardiniers ont aussi ajouté, chaque printemps, une poignée de compost ou un arrosoir de purin d’ortie au pied des lianes. La canopée s’est épaissie, la température a chuté de quelques précieux degrés sous la structure, et la terrasse est devenue ce coin de fraîcheur où l’on aime s’attarder jusqu’à la nuit tombée.
En bref
- 🌿 Cet été, de nombreux jardiniers remplacent la bâche par des plantes grimpantes pour pergola afin de mieux supporter la chaleur.
- 🪴 Sept plantes grimpantes pour pergola à croissance rapide créent un toit végétal dense et un coin d’ombre naturel, sans bâche ni plastique.
- 💧 Une méthode de plantation, de palissage et d’arrosage ciblé permet d’éviter que ces grimpantes dépérissent et de préparer une canopée toujours plus généreuse.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité