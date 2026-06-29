Piscine : si vous avez ces plantes autour du bassin, ce paysagiste conseille de les arracher sans attendre

Feuillages grillés, skimmer saturé, entretien sans fin : vos plantes autour de la piscine vous épuisent. Voici la sélection cash d’un paysagiste pour tout changer.

A chaque été, même scénario : les plantes au bord de la piscine étaient sublimes, puis brûlaient en juillet et leurs feuilles finissaient dans le skimmer. Le coin rêvé devenait une corvée, l’épuisette toujours à la main.

Un paysagiste a posé un diagnostic sans détour : l’erreur venait du choix des végétaux. Autour du bassin, il a imposé une sélection radicale pour supprimer tout ce qui salissait l’eau ou grillait au soleil, et créer un massif durable.

Pourquoi tant de plantes grillent et encrassent la piscine

Autour d’une piscine, le soleil cogne, le carrelage renvoie la chaleur et le vent pousse tout vers l’eau. Des plantes de jardin se retrouvent dans un four : feuillage grillé, fleurs qui tombent d’un coup. L’eau chlorée, elle, comme le rappelle Pots de Fleurs & Co, « ce n’est pas un problème pour les plantes » si elles sont robustes.

Autre piège : racines et débris. Saules et bouleaux ont des systèmes racinaires si puissants qu’ils peuvent menacer les fondations. Les conifères laissent filer leurs aiguilles dans l’eau et saturent les filtres. Bambous traçants et rosiers épineux collés aux margelles compliquent baignade et nettoyage.

La liste rouge : ces plantes à bannir du bord de la piscine

Nous avons tous déjà craqué pour un arbre « coup de cœur » ou un rosier romantique sans penser à l’entretien. Autour d’une piscine, ce choix se paie vite. Le paysagiste raye d’office grands arbres caducs et conifères : feuilles, fleurs ou aiguilles tombent sans cesse dans l’eau et transforment le bain en corvée.

Même sévérité pour les bambous traçants, capables de percer un liner, et les rosiers très épineux plantés à portée des pieds nus. Sa règle tient en une phrase : pas de racines agressives, pas de feuillages qui se déplument à l’automne, aucun sujet vigoureux à moins de 2 m du bord.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de temps d’entretien Important 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Cette méthode supprime d’abord les plantes salissantes ou dangereuses, puis ne garde que des espèces persistantes, résistantes au soleil et sobres en eau, plantées à bonne distance du bassin. 💡 Le petit plus : Un paillage minéral limite les éclaboussures de terre, garde le sol frais et met en valeur les feuillages. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Garder un grand arbre caduc, un conifère ou un bambou traçant juste à côté de la piscine : ils continueront à encrasser l’eau et à fragiliser les revêtements.

Les plantes autour de la piscine qui tiennent vraiment l’année

Après ce tri, la palette devient claire. Pour le mouvement, les graminées ornementales comme la Stipa tenuissima ou le Pennisetum supportent très bien cagnard et sécheresse. Le paysagiste les associe à des plantes méditerranéennes sobres en eau : lavande, santoline, ciste, romarin, thym ou népéta donnent une ambiance de vacances sans tapisser la piscine de pétales.

En fond de décor, des arbustes persistants comme Pittosporum tobira, Elaeagnus, oranger du Mexique ou un olivier assurent une toile verte hiver comme été. Devant, Phormiums, agapanthes et un Yucca rostrata ou Yucca desmetiana apportent des silhouettes graphiques. Avec sol drainé, paillage minéral et goutte-à-goutte les deux premiers étés, ce massif 4 saisons reste dense, fleuri… et la piscine, propre.