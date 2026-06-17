Pommier : cette erreur avec ces tiges droites en été peut ruiner toute votre récolte à l'automne

Au cœur du verger familial, ces tiges droites qui jaillissent du pommier semblent rassurantes. Elles cachent pourtant un risque sérieux pour la récolte à venir.

Début d’été au jardin, le pommier a pris du volume et, au milieu des branches, des tiges bien droites montent vers le ciel comme des fouets. Leur feuillage est d’un vert éclatant et, au premier regard, on se dit que l’arbre se porte à merveille.

En réalité, ces tiges verticales sont de fausses alliées : elles épuisent l’arbre sans presque jamais offrir de belles pommes. Dans les vergers familiaux, elles ont déjà gâché plus d’une récolte ; comprendre ce qu’elles sont et pourquoi il faut agir vite change tout pour l’automne à venir.

Ces tiges parfaitement droites ont un nom : les gourmands du pommier

Ces pousses sont des gourmands du pommier : des rameaux ultra vigoureux, parfaitement verticaux, à écorce lisse, peu ramifiés et couverts de feuilles mais sans boutons floraux. On les voit jaillir du dessus des branches charpentières, du tronc, parfois même au pied de l’arbre. Ils ont poussé d’un coup, beaucoup plus vite que les autres rameaux.

Certains partent juste au-dessus du point de greffe, d’autres viennent du porte-greffe au pied : dans les deux cas, ils détournent la sève vers du bois inutile pour la fructification. Même lorsqu’un gourmand finit par fleurir, les fruits se sont souvent révélés petits et peu intéressants par rapport au reste de l’arbre.

Pourquoi il ne faut surtout pas les laisser pousser

Un gourmand fonctionne comme une pompe : il capte la sève brute qui monte des racines et la consomme pour fabriquer du bois et des feuilles. Résultat, les rameaux fructifères ont reçu moins de nourriture ; on a constaté des pommes plus petites, moins sucrées et moins nombreuses lorsque ces tiges avaient été laissées en place tout l’été.

Nous avons tous déjà admiré un pommier très feuillu… avant de constater, à la récolte, que l’abondance de feuilles n’avait pas suivi dans les paniers. Les gourmands épaississent le centre de la ramure, font de l’ombre aux fruits, retiennent l’humidité et favorisent les maladies. Les supprimer autour de la mi-juin redonne d’un coup lumière, air et énergie aux pommes en formation.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain sur la récolte Pommes plus grosses et plus sucrées 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En coupant les gourmands au début de l’été, la sève et la lumière sont redirigées vers les rameaux qui portent déjà des fruits. L’arbre n’alimente plus du bois inutile et concentre son énergie sur le calibre, le sucre et la coloration des pommes. 💡 Le petit plus : surveiller le pommier au printemps et pincer les jeunes gourmands encore tendres entre deux doigts évite des coupes plus grosses ensuite. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser grossir ces tiges pendant des années ou les couper en laissant un petit bout de bois, qui repartira de plus belle et fragilisera la branche.

Le bon geste mi-juin pour sauver votre récolte

La période idéale se situe vers la mi-juin, quand les gourmands sont encore souples. Munissez-vous d’un sécateur bien affûté et désinfecté, puis coupez chaque tige au ras de la branche ou du tronc, sans entamer l’écorce porteuse. Par temps sec, les plaies ont cicatrisé rapidement et l’arbre a aussitôt orienté l’énergie libérée vers les pommes déjà formées.

Ensuite, l’habitude fait la différence : un rapide tour du verger deux ou trois fois par saison suffit pour repérer les nouvelles pousses droites et les enlever tôt, parfois simplement à la main. En évitant aussi les tailles hivernales trop sévères et les excès d’engrais, on limite fortement le retour des gourmands du pommier et l’on garde un arbre équilibré, productif et facile à entretenir.