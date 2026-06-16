Potager : cette habitude d’arrosage du soir ruine vos légumes, les maraîchers recommandent plutôt ce créneau inattendu

Chaque soir d’été, j’arrosais consciencieusement mon potager, certain de protéger mes tomates. Jusqu’au jour où un maraîcher m’a montré les dégâts invisibles de ce réflexe.

Avec les soirées tièdes de juin, le réflexe est bien ancré : après le dîner, on sort le tuyau pour rafraîchir le potager. Le sol brille, les tomates ont l’air ravies et l’on se couche persuadé d’avoir bien travaillé.

Un maraîcher a pourtant l’habitude de prévenir ses clients amateurs que arroser le potager le soir, surtout tous les jours, fatigue les légumes plus qu’il ne les aide. Humidité stagnante, limaces, champignons… derrière ce geste rassurant, ses explications changent complètement la routine d’arrosage.

Ce que l’arrosage du soir fait vraiment à vos légumes

Arroser en fin de journée laisse le sol, et souvent le feuillage, humides jusqu’à l’aube. Dans cette fraîcheur moite, les limaces et autres gastéropodes sortent en masse, glissent entre les rangs et croquent jeunes salades, haricots et fleurs. Au matin, nous retrouvons feuilles trouées et plants parfois rasés.

Même scénario pour les maladies : ce manteau d’eau nocturne favorise le mildiou, l’oïdium et d’autres maladies cryptogamiques qui adorent les nuits douces et humides, surtout sur tomates et courgettes. Ajouté à de petits arrosages superficiels, cela maintient les racines en surface, sous une croûte qui sèche et se fissure dès la première journée de chaleur.

Ce que font les maraîchers à la place

Dans les fermes maraîchères, l’arrosoir sort surtout à l’aube. Entre 5 et 7 heures, la terre a refroidi, l’air est doux et l’eau s’infiltre en profondeur au lieu de s’évaporer. Un jet lent, directement au pied, vise les racines ; les feuilles mouillées sèchent vite avec les premiers rayons.

Autre réflexe de pro : préférer des arrosages copieux mais espacés. Plutôt qu’un coup d’eau chaque soir, un bon trempage tous les trois ou quatre jours pousse les racines à descendre chercher l’humidité fraîche. Un coup de binette avant l’arrosage casse la croûte, puis un lit de paillage organique de 5 à 8 cm garde cette fraîcheur plusieurs jours.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau estimée jusqu’à 50 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? À l’aube, le sol est frais : l’eau descend vers les racines, le feuillage sèche vite et l’humidité nocturne disparaît. 💡 Le petit plus : Installer ensuite un paillage organique épais pour garder cette fraîcheur plusieurs jours. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Arroser chaque soir en mouillant le feuillage : racines superficielles, limaces en fête et maladies cryptogamiques assurées.

La nouvelle routine à adopter, même en canicule

Pour changer d’habitude, on commence par espacer un arrosage du soir, en vérifiant à 5 cm de profondeur : si la terre est encore fraîche, on attend. Puis on cale un gros arrosage au petit matin, directement au pied, avec un arrosoir sans pomme ou une simple bouteille percée.

Quand la sécheresse ou la canicule s’installent, les oyas aident à tenir le cap. Ces jarres en terre cuite, enterrées entre deux pieds de tomates ou de courgettes et remplies d’eau, laissent l’humidité traverser leurs parois seulement quand la terre s’assèche ; certains fabricants annoncent 50 à 70 % d’eau économisée par rapport à un arrosage classique, surtout avec un paillage épais au-dessus. De quoi garder des légumes croquants même avec des restrictions d’eau.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Canicule et sécheresse : cette jarre en terre cuite cachée au potager fait exploser vos récoltes»