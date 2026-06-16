Pucerons sur vos tomates : plantez vite ces 3 plantes compagnes et rangez enfin le pulvérisateur
En une nuit, des jeunes tomates ou fèves peuvent se couvrir de pucerons et faire ressortir le pulvérisateur. Et si quelques plantes compagnes anti pucerons, bien placées au potager, changeaient la donne tout l’été ?
Au potager, des jeunes pousses de tomates ou de fèves se retrouvent parfois, en une seule nuit, couvertes de petits points verts ou noirs. Feuilles recroquevillées, collantes, parfois noircies : les pucerons se sont installés et le réflexe est souvent de ressortir le pulvérisateur, malgré l’envie d’un jardin plus naturel.
Et si l’organisation des cultures devenait votre meilleure arme douce ? Associer quelques fleurs et aromatiques bien choisies autour des légumes sensibles crée un écran végétal qui limite naturellement les attaques de pucerons ; focus sur une association simple de plantes compagnes, facile à reproduire même dans un petit potager.
Comment les plantes compagnes anti pucerons fonctionnent
Le principe des plantes compagnes est simple : chaque espèce influence ses voisines par ses racines, son feuillage, son parfum. Au lieu d’un rang uniforme de tomates très repérable pour les pucerons, on obtient un patchwork d’odeurs et de silhouettes où ils se perdent, tandis que coccinelles, syrphes et chrysopes y trouvent nectar et abris.
Dans cette stratégie, la capucine joue la plante‑piège, irrésistible pour les pucerons qui préfèrent ses tiges tendres à vos tomates ou courgettes. À l’inverse, des fleurs odorantes comme le souci et l’œillet d’Inde, ou des aromatiques telles que menthe, thym, ciboulette ou lavande, brouillent les pistes et rendent les cultures voisines bien moins attirantes.
Le trio gagnant : capucine, œillet d’Inde et basilic autour des tomates
Autour des tomates, un trio très simple fonctionne bien : capucine en bout de rang, œillet d’Inde entre les pieds et basilic au plus près des tiges sans les toucher. Pour un rang de 3 mètres, comptez six tomates espacées de 50 à 60 cm, un œillet d’Inde et un basilic décalés de 20 à 30 cm entre chaque tomate, puis une ou deux capucines à 60–80 cm aux extrémités pour attirer les pucerons loin du cœur de la planche.
Cette association de plantes compagnes anti pucerons se transpose aussi en carré potager ou sur balcon. Dans un grand bac, une tomate au centre, deux basilics de chaque côté, un œillet d’Inde en façade et une capucine retombante sur le bord créent un nuage aromatique et coloré qui désoriente les pucerons tout en nourrissant les auxiliaires.
Les bons gestes pour que l’association reste vraiment efficace
Cette méthode n’est pas magique : elle réduit la pression des pucerons, mais ne remplace pas la vigilance. Limiter les excès d’engrais azotés, arroser sans détremper, observer souvent les jeunes feuilles et le revers du feuillage, utiliser au besoin un simple jet d’eau, puis couper les tiges de capucine les plus infestées sans tout supprimer préserve les auxiliaires qui termineront le travail.
Sources
En bref
- Au potager, jeunes pousses de tomates ou fèves se couvrent de pucerons, poussant les jardiniers français à chercher une méthode vraiment naturelle. 🐜
- Une association précise de plantes compagnes anti pucerons entoure les tomates et crée un écran végétal qui perturbe les ravageurs au jardin. 🌿
- Gestes de plantation, distances, entretien des plantes-pièges et erreurs à éviter complètent cette approche pour renforcer durablement l’équilibre du potager. 🐞
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