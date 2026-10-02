Robinet extérieur qui ne goutte pas : cette erreur d’hiver finit par fissurer le mur sans prévenir

Tout l’automne, son robinet de jardin est resté en eau sans montrer le moindre signe de fuite. Au premier redoux, le mur intérieur se met à parler, comme si un robinet de jardin gelé dans le mur se réveillait.

Tout l’automne, ce propriétaire a regardé son robinet de jardin sans s’en inquiéter. Pas une goutte, pas de flaque au pied du mur, juste ce petit point d’eau pratique pour rincer les bottes ou remplir l’arrosoir. Quand le froid est arrivé, il a laissé faire, convaincu qu’un robinet sec ne pouvait pas poser de problème.

La surprise est arrivée au premier redoux de janvier : une auréole humide a gonflé dans la buanderie, juste derrière ce mur. Appelé en urgence, le plombier n’a même pas tendu la main vers le robinet ; il a d’abord observé la cloison intérieure, puis le compteur d’eau qui tournait. Pourquoi ce mur parlait-il alors que le robinet, lui, semblait irréprochable ?

Quand le gel s’invite dans le mur, pas dans le robinet

Le vrai danger se cachait dans la portion de tuyau traversant le mur extérieur. Là, une mince réserve d’eau était restée prisonnière. En gelant, l’eau se dilate d’environ 9 %, pousse comme un vérin contre le métal et la maçonnerie. Le gel a rempli le tube, la glace a fait bouchon, puis, au dégel, la pression est retombée… en laissant derrière elle un tuyau fendu et un robinet de jardin gelé dans le mur.

Ces petits signes qui trahissent une fuite au redoux

Nous avons tous déjà haussé les épaules devant une petite auréole, en se disant que ça passerait. Pourtant, une tache d’humidité qui apparaît soudain, une peinture qui cloque ou un enduit qui s’effrite juste derrière le robinet sont des signaux d’alarme. Autres indices : la pression qui chute au robinet de cuisine, ou ce compteur qui tourne alors que toute la maison a les robinets fermés.

C’est pour cela que le plombier, ce jour-là, a d’abord posé les yeux sur le mur avant même de toucher au robinet. Son réflexe : couper l’eau générale, vérifier si le compteur s’arrête, puis inspecter la pièce se trouvant derrière le point d’eau extérieur. Le robinet n’est parfois qu’un figurant ; la vraie fuite se joue quelques centimètres plus loin, dans l’épaisseur de la paroi.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps nécessaire Quelques minutes 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La purge supprime l’eau coincée dans le mur, il n’y a plus rien pour éclater le tuyau. 💡 Le petit plus : Préparez des photos et contactez votre assurance dans les cinq jours ouvrés. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser le robinet plein d’eau tout l’hiver ou dégeler la canalisation à la flamme.

Purger son robinet extérieur, le réflexe qui sauve les murs

La parade tient en quelques gestes à faire avant les premières gelées : fermer la vanne d’arrêt intérieure du robinet de jardin, ouvrir le robinet dehors pour vider le tronçon de tuyau, le laisser entrouvert tout l’hiver et isoler les parties visibles. Même un robinet antigel a besoin de ce rituel, à condition de toujours débrancher le tuyau d’arrosage ; si le mur suinte déjà, on ferme l’eau générale et on appelle le plombier.