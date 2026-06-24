Taches noires sur vos rosiers : ce geste avec cet ingrédient du frigo peut encore sauver toute la floraison

Les taches noires gagnent vos rosiers et les feuilles jonchent déjà le sol, en plein cœur de l’été. Quels gestes adopter au jardin, dès maintenant, pour sauver la floraison sans affaiblir davantage vos massifs ?

Feuilles criblées de points noirs, jaune qui s’étend, tapis de feuilles au sol et boutons qui semblent figés… Quand les taches noires sur les rosiers s’invitent, on a vite cru que la floraison de l’été était perdue. Pourtant, ce scénario très courant dans les jardins français n’a pas condamné votre massif.

Cette maladie, due au champignon Marssonina rosae (ou Diplocarpon rosae), adore les printemps doux et humides. Elle a souvent pris de l’avance sans qu’on la voie venir. La bonne nouvelle, c’est qu’en réagissant maintenant, il est encore possible de limiter la casse et de relancer des roses pour la saison… et les suivantes.

Reconnaître la maladie des taches noires avant que le rosier ne se dénude

La maladie des taches noires du rosier commence presque toujours par le bas de l’arbuste. De petites taches rondes brun noir, parfois cerclées de jaune, ont envahi les vieilles feuilles. Elles se sont agrandies, ont fini par se rejoindre, puis la feuille a jauni et est tombée. Répété sur plusieurs rameaux, le rosier a paru se « vider » peu à peu.

Moins de feuilles, c’est moins de photosynthèse pour nourrir les boutons : la floraison des rosiers remontants a été nettement réduite. Le champignon a passé l’hiver sur les feuilles mortes restées au sol, puis la pluie, les éclaboussures et parfois les insectes ont transporté ses spores sur le nouveau feuillage. D’où l’importance d’agir à la fois sur la plante… et sur ce qui l’entoure.

Gestes d’urgence au pied du rosier pour sauver la floraison

Nous avons tous déjà attendu « que ça passe ». Ici, chaque jour compte. Commencez par couper les feuilles les plus tachées sur le rosier et ramassez soigneusement celles tombées au sol. Glissez tout dans un sac fermé, direction poubelle ménagère : pas de compost, sinon le champignon a passé l’hiver sur place. Profitez-en pour éclaircir un peu le centre de l’arbuste, l’air circule mieux et l’humidité s’est déjà évaporée plus vite.

Changez ensuite votre façon d’arroser. Finies les douches générales : un arrosage au pied, le matin, sans éclaboussures, limite la propagation des spores. Un paillage fin au pied (tonte sèche, paille, BRF) a réduit les remontées de boue sur le feuillage, tout en gardant le sol frais, utile pour les rosiers en pot comme en pleine terre.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Floraison de l’été Préservée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? On enlève les feuilles qui portent le champignon, on limite l’humidité avec une meilleure aération et un arrosage au pied, et le lait entier dilué crée sur la feuille un film où les spores germent mal : le nouveau feuillage reste sain plus longtemps et alimente la floraison. 💡 Le petit plus : alterner spray au lait et décoction de prêle ou purin d’ortie renforce encore les défenses naturelles du rosier pendant les périodes chaudes et humides. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser les feuilles tachées au sol ou les mettre au compost et continuer à mouiller le feuillage avec un jet puissant.

Aider le rosier à refleurir et éviter le retour des taches noires

Une fois le « ménage » fait, un traitement doux a accompagné le rosier. Le plus simple a été le spray au lait : une part de lait entier pour une part d’eau sur un rosier très atteint, ou une part pour deux parts d’eau en entretien. Pulvérisé le matin, par temps sec, sur le dessus et le dessous des feuilles, il a formé un film riche en protéines où les spores se développent difficilement. Certains jardiniers ont alterné avec une décoction de prêle, un purin d’ortie ou, en prévention, une bouillie bordelaise utilisée avec parcimonie.

Les feuilles déjà marquées ne reverdissent pas, mais le but est que le rosier reconstitue vite un feuillage sain. Quand de nouvelles feuilles ont été bien installées, un engrais organique léger a redonné des forces, sans excès. En automne, ramasser chaque feuille tombée, garder un emplacement ensoleillé et aéré, choisir à l’achat des variétés réputées résistantes a limité les rechutes. Un rosier atteint n’a pas été condamné : bien accompagné, il a retrouvé des roses, puis une floraison encore plus généreuse la saison suivante.