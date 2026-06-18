Votre basilic du supermarché meurt toujours ? Ce geste en rentrant des courses qui change tout (et évite le gâchis)

En quelques jours, le basilic du supermarché passe de coussin vert à tas jauni sur l’évier. Que cachent vraiment ces pots trop touffus que tout le monde achète ?

Scène connue : au rayon frais, ce pot de basilic gonflé comme un coussin vert finit dans le caddie. Cinq jours plus tard, il s’affaisse, jaunit, sent le moisi… et file au compost, avec votre confiance en vos talents de jardinière.

En réalité, ce n’est pas vous. Ce petit basilic du supermarché n’est pas une plante durable, mais un bouquet jetable. En comprenant comment il est fabriqué, on peut enfin le sauver.

Pourquoi ces pots trop touffus sont programmés pour mourir

Dès la serre, ces aromates sont poussés à l’extrême : des dizaines de graines dans un pot à peine plus grand qu’un verre de vin, terreau pauvre mais gavé d’engrais, racines emmêlées qui manquent d’air.

Ce conditionnement est pensé pour le rayon, pas pour durer. Le pot semble généreux, mais chaque tige se bat pour quelques millimètres de racines. Ajoutez transport, courants d’air, changement de lumière : ce triple choc finit de l’épuiser.

Les mauvais réflexes… et le geste qui sauve votre basilic

Nous avons tous déjà laissé le pot d’origine sur le plan de travail ou dans un cache-pot non percé. Par peur de le voir sécher, on arrose par le dessus, la motte se gorge d’eau, le collet pourrit, les racines s’asphyxient et les champignons s’installent.

Pour sauver un basilic en pot trop touffu, tout se joue en rentrant des courses. On dépote doucement, on démêle un peu les racines puis on divise la motte en 3 à 5 bouquets racinés, replantés séparément dans un terreau drainant avec billes d’argile.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économies annuelles estimées jusqu’à 60 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En divisant la motte trop dense en plusieurs petits bouquets et en les installant dans un terreau léger et bien drainé, on redonne de l’air aux racines et on stoppe le stress. Le basilic reprend alors une croissance normale, plus compacte et durable. 💡 Le petit plus : Installer directement les nouveaux pots sur une soucoupe commune facilite le bassinage et évite d’arroser les feuilles, qui restent bien saines. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser le pot d’origine, non divisé, détrempé dans un cache-pot sans trou et continuer à l’arroser par le dessus : en quelques jours, racines et collet pourrissent.

Faire durer ce basilic du supermarché tout l’été

Une fois rempotés, les plants redemandent peu. Installez-les près d’une fenêtre chaude et lumineuse, avec environ six heures de soleil doux. Le terreau doit rester juste frais : on arrose quand la surface sèche, par le bas ou au pied, puis on vide la coupelle.

Côté cueillette, on coupe quelques tiges au-dessus d’une paire de feuilles, en gardant toujours des pousses. Le plant se densifie au lieu de s’épuiser. Un pot à 1,99 € transformé en 3 ou 4 vrais plants peut ainsi donner du basilic jusqu’en septembre et faire économiser près de 60 € d’aromates par an.