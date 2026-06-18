Votre basilic du supermarché meurt toujours ? Ce geste en rentrant des courses qui change tout (et évite le gâchis)
En quelques jours, le basilic du supermarché passe de coussin vert à tas jauni sur l’évier. Que cachent vraiment ces pots trop touffus que tout le monde achète ?
Scène connue : au rayon frais, ce pot de basilic gonflé comme un coussin vert finit dans le caddie. Cinq jours plus tard, il s’affaisse, jaunit, sent le moisi… et file au compost, avec votre confiance en vos talents de jardinière.
En réalité, ce n’est pas vous. Ce petit basilic du supermarché n’est pas une plante durable, mais un bouquet jetable. En comprenant comment il est fabriqué, on peut enfin le sauver.
Pourquoi ces pots trop touffus sont programmés pour mourir
Dès la serre, ces aromates sont poussés à l’extrême : des dizaines de graines dans un pot à peine plus grand qu’un verre de vin, terreau pauvre mais gavé d’engrais, racines emmêlées qui manquent d’air.
Ce conditionnement est pensé pour le rayon, pas pour durer. Le pot semble généreux, mais chaque tige se bat pour quelques millimètres de racines. Ajoutez transport, courants d’air, changement de lumière : ce triple choc finit de l’épuiser.
Les mauvais réflexes… et le geste qui sauve votre basilic
Nous avons tous déjà laissé le pot d’origine sur le plan de travail ou dans un cache-pot non percé. Par peur de le voir sécher, on arrose par le dessus, la motte se gorge d’eau, le collet pourrit, les racines s’asphyxient et les champignons s’installent.
Pour sauver un basilic en pot trop touffu, tout se joue en rentrant des courses. On dépote doucement, on démêle un peu les racines puis on divise la motte en 3 à 5 bouquets racinés, replantés séparément dans un terreau drainant avec billes d’argile.
Faire durer ce basilic du supermarché tout l’été
Une fois rempotés, les plants redemandent peu. Installez-les près d’une fenêtre chaude et lumineuse, avec environ six heures de soleil doux. Le terreau doit rester juste frais : on arrose quand la surface sèche, par le bas ou au pied, puis on vide la coupelle.
Côté cueillette, on coupe quelques tiges au-dessus d’une paire de feuilles, en gardant toujours des pousses. Le plant se densifie au lieu de s’épuiser. Un pot à 1,99 € transformé en 3 ou 4 vrais plants peut ainsi donner du basilic jusqu’en septembre et faire économiser près de 60 € d’aromates par an.
Sources
En bref
- Au retour des courses, le basilic du supermarché en pot trop touffu s’effondre en jours, victime d’un conditionnement pensé pour la grande distribution. 🪴
- Une méthode simple détaille comment diviser la motte saturée de racines, rempoter dans un terreau drainant avec billes d’argile et arroser par bassinage. 🌱
- Ce geste de pépiniériste transforme un pot à moins de 2 € en récolte avec économies d’aromates et basilic qui dure jusqu’en septembre. 💶
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