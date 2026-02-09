Rappel conso chez Match : cette charcuterie servie le soir expose à la listériose, vérifiez vos achats

Un boudin noir vendu chez Match, Leclerc, Intermarché et Système U fait l’objet d’un rappel pour risque de listériose en janvier 2026. Quelles références vérifier en urgence dans votre réfrigérateur ?

Servi avec une purée maison ou quelques pommes, le boudin noir fait souvent partie des petits plats du soir. Mais si vous en avez acheté récemment chez Match, un détail sur l’étiquette peut tout changer, car certains lots font l’objet d’un rappel national pour risque sanitaire.

Selon la plateforme officielle RappelConso, un rappel de boudin noir brassé 1,7 kg sans marque a été lancé après la mise en évidence de la bactérie Listeria monocytogenes. Les supermarchés Match font partie des enseignes concernées, comme E.Leclerc, Intermarché et Système U, pour des ventes réalisées en janvier 2026. Quelques références bien précises sont à contrôler.

Rappel chez Match : le boudin noir concerné par le risque de listériose

Le produit visé est du boudin noir brassé sous vide, conditionné en pièces d’environ 1,7 kg, décliné en trois recettes : boudin noir à l’ancienne, boudin noir brassé oignons et boudin noir crème brassé, le tout vendu sans marque. Il a été fabriqué par Brient (JEAN BRIENT CHARCUTIER), sous l’estampille sanitaire FR 35-004-002 CE, et distribué en France entière du 9 au 22 janvier 2026.

Pour savoir si votre boudin noir Match est concerné, il faut vérifier le code-barres (GTIN) et le numéro de lot. Sont rappelés les produits portant les GTIN 3346650201112, 3700912303608 ou 3346650201174, associés aux lots 000011480281, 000011480848, 000011480853 ou 000011481480, avec des dates limites de consommation allant du 27 au 29 janvier 2026.

Que faire de ce boudin noir acheté chez Match ?

Les autorités recommandent d’arrêter immédiatement toute consommation de ce boudin noir, même s’il a été déjà cuit ou conservé au congélateur. Si votre produit correspond aux références rappelées, il ne doit plus être servi, ni goûté, ni recyclé dans une autre recette, quel que soit son aspect ou son odeur.

Le sachet peut être rapporté au point de vente pour un remboursement jusqu’au 12 février 2026, ou détruit à domicile. Les clients qui ont des questions peuvent contacter le numéro d’information mis à disposition par Brient, le 06 15 85 21 40. Cette procédure reste volontaire, mais elle s’appuie sur un risque microbiologique bien identifié.

Listériose : symptômes à surveiller après consommation de ce boudin noir

La bactérie Listeria monocytogenes peut provoquer une infection alimentaire appelée listériose. Les premiers signes sont souvent digestifs ou pseudo-grippaux. Les principaux symptômes décrits sont :

diarrhée, vomissements, douleurs abdominales ;

fièvre, maux de tête, courbatures.

La maladie peut être plus grave chez les femmes enceintes, les personnes âgées ou fragiles et les sujets immunodéprimés, avec des complications neurologiques possibles ou des atteintes du fœtus. Le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines après la consommation. En cas de fièvre, maux de tête, courbatures ou troubles digestifs après avoir mangé ce boudin noir rappelé, il est recommandé de consulter rapidement un médecin en signalant ces lots précis.

