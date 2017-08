A Hambourg, une performance pour dénoncer le capitalisme

Une vidéo puissante d’une performance artistique durant le G20

L’heure est au bilan après un G20 mouvementé. À Hambourg, ville d’accueil de la réunion des puissants, l’événement ne s’est pas passé dans le calme. De nombreux débordements ont eu lieu, relayés hâtivement par la presse.

Il y a eu des casseurs, comme souvent dans ce genre de manifestations. Mais il n’y a pas eu que ça. Le 5 juillet 2017, le collectif 1000 Gestalten (1000 figures) a réuni 1000 personnes toutes peintes de boue grise pour une performance de près de 2 heures.

Les 1000 personnes ont défilé d’abord silencieusement, arborant des mines moroses, souhaitant ainsi dénoncer l’absurdité et la tristesse de la société dans laquelle nous évoluons. L’individualisme toujours croissant qui nous éloigne les uns des autres et nous empêche de faire attention à celles et ceux qui nous entourent, à témoigner plus de solidarité et d’écoute. Un monde qui tourne à 100 à l’heure et dont le seul but est le profit.

La fin de la prestation laisse présager l’espoir dont les humains auraient besoin aujourd’hui. Laissant exploser leur joie, les figurants font terminer la scène dans la couleur et l’amour. Émouvant.