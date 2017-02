Arnold Schwarzenegger se moque de Donald Trump

Donald Trump n'a pas fini de nous surprendre mais visiblement, certaines personnalités n'hésitent pas à lui rentrer dedans.

The New Celebrity Apprentice

Cette vidéo se passe en deux temps. Dans la première partie, Donald Trump se moque de Arnold Schwarzenegger. Ou plus particulièrement des audiences TV de celui-ci. Pourquoi ? Il se trouve qu'avant de se lancer dans la campagne présidentielle américaine, Donald Trump animait une émission de télé-réalité The New Celebrity Apprentice, dont il est toujours le producteur et qui est diffusée sur la chaîne NBC depuis 15 ans. A son départ, c'est Arnold Schwarzenegger qui a été mis à sa place comme animateur.

(Pour information, si l'émission est toujours diffusée par NBC, la chaîne a déclaré en 2015 rompre tout contact avec Donald Trump, suite à ses propos racistes concernant la communauté hispanophone).

Dans la vidéo, Donald raille Arnold en lui disant que depuis son départ, les audiences de The New Celebrity Apprentice ont chuté. Rien de bien nouveau dans la façon de s'exprimer du président des USA. Sauf qu'il parle de ce sujet à un événement particulier : le National Prayer Breakfast, qui rassemble des membres du congrès et du cabinet, des grands pontes de la finance, des avocats, des diplomates... Ces invités acceptent l'invitation de The Family, qui est un groupe d'intégristes chrétiens influent. Donald Trump demande donc, ironiquement, à ces personnes d'adresser leurs prières à Arnold Schwarzenegger qui n'arrive pas à produire la même audience que son illustre prédécesseur. Incongru non pour un président ? On s'attendrait à ce qu'il tourne ses prières vers des sujets plus

La réponse d'Arnold ne se fait pas attendre...

Dans la deuxième partie de la vidéo, on peut voir Arnold Schwarzenegger répondre au président des USA. Il n'aura pas mis plus de trente minutes pour diffuser sa réponse sur Twitter, que voici :

"Hey, Donald. J’ai une super idée. Pourquoi n'échangerions-nous pas nos jobs ? Tu retournes à la télé, vu que tu es un grand expert de l’audimat. Et moi je prends ton job, comme ça les gens pourront enfin dormir à nouveau sur leurs deux oreilles »

On peut dire Arnold a le sens de la répartie. Mais ce n'est pas la première fois qu'ils s'étripent sur ce sujet. Voici un échange de Tweet datant du 6 janvier 2017.

Wow, the ratings are in and Arnold Schwarzenegger got "swamped" (or destroyed) by comparison to the ratings machine, DJT. So much for.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 janvier 2017

being a movie star-and that was season 1 compared to season 14. Now compare him to my season 1. But who cares, he supported Kasich & Hillary — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 janvier 2017

Traduction ?

"Wow, les audiences sont là et Arnold Schwarzenegger a été submergé (ou détruit) en comparaison à la machine à audiences, Donald J. Trump"

"Tant pis pour la star du cinéma, et ce n'était que la saison 1 comparée à la saison 14. Maintenant, comparez-le à ma saison 1. Mais on s'en fiche, il a soutenu (John) Kasich & (Hillary) Clinton".

Là encore la réponse d'Arnold ne s'est pas fait attendre !

I wish you the best of luck and I hope you'll work for ALL of the American people as aggressively as you worked for your ratings. — Arnold (@Schwarzenegger) 6 janvier 2017

"Il n'y a rien de plus important que l'emploi, @realDonaldTrump".

"Je vous souhaite bonne chance et j'espère que vous travaillerez pour TOUS les Américains aussi agressivement que vous avez travaillé à votre audimat".

On a acheté un stock de pop-corns et on attend avec impatience la suite...