Attention succès à venir : The Owner, de The Small Ladies

Lilly-Fleur, Mickaël et Léopoldine, aka The Small Ladies, viennent de sortir un titre aussi entraînant que bien-vu !

Au sortir de la Journée de la Femme, où on a entendu tout et n'importe quoi (mais trop peu du vrai débat qu'est la lutte pour les droits de la femme), The Small Ladies entonnent une chanson qui remet les choses en place sur les relations amoureuses déséquilibrées. La ritournelle est entêtante comme on aime et le clip très joliment réalisé par Alexandra Naoum.

Ce groupe créé en 2011 est composé de Lilly-Fleur Pointeaux, Léopoldine Serre et de Mickaël Olivier.

Peut-être connaissez-vous déjà Lilly-Fleur Pointeaux, jeune comédienne française qui tient un rôle principal dans la série de France 2, Nos années pension, où elle incarne le personnage de Morgane. Elle a des origines australiennes (d'où l'anglais des chansons ?). Léopoldine Serre est également une actrice qui a tourné dans de nombreux films dont Je vous aime très beaucoup de Philippe Locquet où elle figure Juliette.

Petit extrait des paroles de The Owner :

You just want to be my owner

I won't be a player

At that game, there is no winner

Tu veux juste être mon propriétaire

Je ne serai pas un joueur

À ce jeu, il n'y a pas de gagnant