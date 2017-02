Cet artiste réalise des tableaux avec un fer à repasser !

Vous ne verrez plus votre fer à repasser de la même manière ! Voilà qu'il prend désormais une dimension artistique !

Un artiste hors du commun

Benjamin Shine est un artiste anglais doué d'un talent fou. Après avoir étudié au Surrey Institute of Art and Design au très réputé Central St Martins de Londres, il se lance rapidement dans la production d’œuvres grandioses dont la particularité est l'utilisation du fer à repasser. A l'aide de mètres et de mètres de tulle, ce tissu transparent utilisé pour les voilages de mariées par exemple, il dessine des portraits XXL. La combinaison de plis astucieux et de fonte du tissu synthétique via la chaleur du fer lui permet de tracer à peu près ce qu'il veut.

Un pied dans la mode

Benjamin Shine ne se contente pas de ces incroyables tableaux de tissus. Il collabore également avec le monde de la mode. Il a fait notamment une apparition très remarquée dans la collection Printemps 2017 de John Galliano (pour la Maison Margiela Artisanal). Il habille totalement un manteau fabriqué en coton blanc et surpiqué de tulle noir plié de façon à former un visage ! Un travail magnifique !