Chanter ! C'est le conseil euphorisant de Tryö dans son dernier clip

Un hymne à la joie, à la bonne humeur, à la cohésion humaine... La dernière chanson du groupe Tryö fait du bien.

20 ans de carrière

Fin octobre 2016, Mali, Manu, Daniel et Guizmo, les membres du groupe Tryö, ont sorti un 6ème album entraînant et vivant, au joli nom de "Vent debout" !

Ils auront mis 4 ans avant de sortir ce dernier opus, mais ça fait fait maintenant 20 ans qu'ils nous régalent de leurs chansons. On se souvent de "L'hymne de nos campagnes", de "Désolé pour hier soir", de "La main verte", de "C'est du roots"...

Groupe emblématique du reggae à la française, revendiquant avec ferveur leurs idéaux écologistes et humanistes, les Tryö font résonner cette nouvelle chanson entraînante. Chanter... C'est libre de droit et d'idées... Chanter à plusieurs voix unifiées... Joli programme non ?

Pour aller les écouter : https://www.tryo.com/concerts

Les paroles de la chanson "Chanter" de Tryö

C'est là, ça nous tourne autours

Même si on l'voit pas

On entend chaque jour

Un petit refrain

Un bout de chemin

Un son au lointain

Qui nous fait du bien

Il faut que ça sorte

Avec nos voix

Et puis des notes

Et puis des choix

Avec de l'amour

Dans ce qu'on fait

Avec de l'humour

De la sincérité

Chanter

C'est libre de droit

Et d'idées

Ce petit moment

Qui arrête le temps

C'est là

C'est comme un besoin

Au bout des doigts

Au creux de nos mains

Choisir les mots

Les mettre bout à bout

Allez plus haut

Au-dessus des tabous

Se faire du bien

Dans la mélodie

Croiser les chemins

Tempos et harmonies

C'est là

C'est en nous

C'est la

Ca nous suit

C'est au RDV

Au carrefour de la vie

Chanter

C'est libre de droit

Et d'idées

Ce petit moment

Qui arrête le temps

C'est là