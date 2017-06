Des fans d'Harry Potter ont créé un film sur les origines de Voldemort

Il y a toujours de la magie dans le monde d'Harry Potter et depuis quelques jours, ce sont des fans qui nous l'apportent

On le sait, Warner Bros a clôturé la saga Harry Potter en 2011 (déjà...) et a dernièrement lancé la trilogie Les Animaux Fantastiques (actuellement, les studios nous concoctent le deuxième volet de cette nouvelle série). On pensait donc la page tournée mais c'était sans compter sur les fans d’Harry Potter !

Depuis quelques jours, on a vu apparaître la bande-annonce d'un futur long métrage retraçant les origines du fameux et redouté Voldemort. Ce fanmovie est produit par Tryangle films, un studio de production indépendant. Des fans donc, mais pas de simples amateurs. Ces extraits du futur film flash-back ont déjà été visionnés plus de 33 millions de fois, ce qui est très prometteur...

Les producteurs tournent avec peu de moyens mais leur film "Voldemort : Origins of the Heir" (Voldemort : Les origines de l'héritier) regorge d’effets spéciaux époustouflants qui n'ont rien à envier à ceux d'Hollywood.

Si tout se passe comme ils le souhaitent, le long métrage devrait voir le jour sur Youtube d’ici la fin de cette année. Warner a déjà donné son accord que ce fanmovie ait lieu. Vous pouvez contribuer à sa réalisation en participant financièrement sur le site du film. Bientôt nous saurons comment Tom Jédusor est passé du côté obscur de Voldemort, le seigneur des ténèbres...