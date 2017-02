Escalader un mur comme dans un jeu vidéo, c'est possible

Bon, peut-être pas pour tout le monde... Mais lui y parvient totalement ! C'est impressionnant !

Regardez la technique de cet homme pour grimper le long de ce mur. A la seule force de ses bras, et grâce à quelques pirouettes, il parvient à se hisser tout en haut avec une apparente facilité ! On imagine les heures d'entrainement dans une salle d'escalade et puis... non !

Ce grimpeur indien de 27 ans, dénommé Jyothi Raj, est déjà connu dans son pays pour ses prouesses acrobatiques, un peu comme notre Spider Man français, Alain Robert. Le plus épatant, c'est qu'il est totalement autodidacte. Il dit s'être inspiré des singes pour apprendre à grimper. En Inde, il est connu sous le nom de "Kothi Raju" ou "Monkey King".

Raj est célèbre pour l'escalade du Fort Chitradurga sans harnais de sécurité. Il est également le seul à avoir escaladé la chute d'eau la plus élevée du Karnataka.

Le 13 septembre 2013, il a escaladé la tour de l'horloge à Moorusavir Math à Hubli en un peu plus de 15 minutes. Il n'utilise pas de harnais mais frotte ses mains de poudre de carbonate de magnésium.