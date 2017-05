Fabriquer des petites décos à l'aide de trombones et de vernis

Des cœurs et des ballons prennent vie grâce à vos petits doigts créatifs !

Les tutos rigolos du boulot sont là pour vous donner envie de bricoler au bureau. Prenez 5 minutes dans votre journée pour bricoler et vous verrez rapidement les bénéfices : détente, sourire, convivialité...

Aujourd'hui, on fabrique des mini-décos à partir de trombones et de vernis à ongle. C'est simple, rigolo, ça ne sert à rien et donc c'est essentiel pour passer une belle journée !

Matériel :

Des trombones

Du vernis à ongles

Tous les supports qui sont à votre disposition

Tutoriel :

Dépliez un trombone et refaçonnez-le dans une forme de cœur ou de ballon. Avec du vernis à ongle, remplissez l'intérieur de la forme. L'astuce n°1 est de bien charger en vernis le pinceau. L'astuce n°2 est d'incliner à l'horizontal le pinceau. Laissez sécher. Rajouter une couche au besoin.

Il ne vous reste plus qu'à leur trouver une utilisation... Décorer un message, offrir des fruits, faire un mini bouquet...