Pour donner une touche élaborée à une tenue décontractée, les fashionistas recourent aux bottines pour femmes. Cette pièce-maîtresse de la garde-robe féminine s’est adaptée aux différentes tendances à travers les âges. Le parcours atypique de ces chaussures élégantes et confortables mérite notre curiosité.

Les Chelsea boots : origines des bottines pour femme

Commençons par préciser le contexte historique et l’usage de ses chaussures dans de multiples domaines.

Les toutes premières bottines

Impossible d’évoquer les ancêtres des bottines pour femme sans citer, d’abord, les Chelsea boots. Elles sont apparues en Angleterre au XIXe siècle. Faites de caoutchouc vulcanisé et dépourvues de lacets, elles s’enfilent facilement grâce à des élastiques.

Les Chelsea boots étaient l’œuvre de Joseph Sparkes-Hall qui les avait conçues en 1851 pour la reine Victoria. Le chausseur s’était inspiré des bottes que portaient les cavaliers indiens.

À Chelsea, les militaires et la jeune aristocratie ont adopté les Chelsea boots en raison de leur côté pratique et de leur confort.

L’usage pratique dans divers domaines

En France, les bottines arboraient le bordeaux au début du XXe siècle. Cette couleur dissimulait mieux les taches, y compris celles de sang. Voilà la raison pour laquelle les bouchers préféraient porter ces chaussures montantes.

S’étant rendu compte de leur confort, les cavaliers en ont fait un accessoire équestre, bien avant que les pratiquants d’autres activités professionnelles et sociales s’y intéressent.

Au début du XXe siècle en France, les bottines bordeaux ont rapidement trouvé une utilité pratique dans plusieurs domaines.

L'évolution des bottines pour femme au fil des siècles

La mode et la révolution industrielle ont accéléré la popularisation de ces chaussures. En effet, l’évolution des bottines pour femme a été marquée par de nombreux changements au fil des siècles, en grande partie ce changement est influencée par la mode et les avancées technologiques de la révolution industrielle.

À mesure que la production de chaussures devenait plus accessible, les bottines ont rapidement gagné en popularité auprès des femmes, combinant à la fois élégance et fonctionnalité. Les innovations dans les matériaux et les méthodes de fabrication ont permis de créer des modèles plus variés, adaptés aussi bien à la vie quotidienne qu’aux occasions plus formelles. Cette période a marqué un tournant décisif, faisant des bottines un incontournable de la garde-robe féminine.

L’implication de la mode dans la vulgarisation des bottines au XIXe siècle

Au XIXe siècle, les acteurs de la mode voient, en la bottine, un fort potentiel stylistique. Ils s’emparent donc de cette chaussure élégante pour la création de looks osés, fantaisistes et sophistiqués.

Les bottines pour femmes apparaissent alors dans des manifestations formelles. Le côté fonctionnel et l’accessibilité de cet objet vestimentaire gagnent le cœur de toutes les classes sociales.

L’influence de la Révolution industrielle sur le design

Grâce à la révolution industrielle, la production de masse rend encore peu onéreuses les bottines. Afin de satisfaire tous les goûts, de nombreux matériaux entrent en jeu.

À cette diversité de matières, se superpose une variété de styles. Les designs se multiplient tout en préservant le côté pratique de la chaussure.

Le port des bottines au XXe siècle

Ce fut un tournant significatif pour le succès de ces chaussures pour dames.

Les années 1920 à 1960 font des bottines pour femme un symbole de liberté

Les années 1920 donnent un nouveau coup d’accélérateur à la vulgarisation des bottines. Mary Quant fait partie des figures qui ont propulsé l’adoption plus que massive de cette pièce de mode devenue un véritable symbole de liberté.

C’est au tour des groupes comme les Beatles de faire des Chelsea boots des icônes de style au cours des années 1960.

Les années de la forte diversification des styles

Entre 1970 et 1990, la mode des bottines connaît une véritable révolution avec l'apparition de nombreux nouveaux styles. Les mouvements punk et rock, particulièrement influents à cette époque, marquent profondément le design de ces chaussures. On voit alors l'introduction de motifs audacieux tels que des clous, des chaînes et des fermetures éclair apparentes, qui viennent compléter des formes plus agressives et rebelles.

De nouveaux matériaux font également leur apparition, avec le cuir verni devenant emblématique de cette période, apportant une touche de brillance et d'insolence aux modèles. Cette diversification permet aux bottines de s'imposer non seulement dans la mode alternative, mais aussi dans les tendances grand public.

Les bottines de femme dans la mode contemporaine

Les tendances actuelles s’appuient sur celles du passé tout en innovant. Les créateurs de mode travaillent sur certains éléments pour satisfaire les goûts actuels. Il s’agit notamment :

du design ;

des styles traditionnels ;

des matériaux.

De nos jours, il existe une myriade de choix en matière de bottines pour femme. Des designs classiques aux plus contemporains, le daim et le nubuck s’invitent pour apporter plus de classe et de confort.

Aujourd’hui, comme naguère, les célébrités jouent leur partition dans la mise en valeur de ces brodequins stylisés. Bien que les marques ne cessent d’innover, elles ne manquent aucune occasion pour profiter des personnalités du sport et des arts.