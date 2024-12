Cette pièce mode est idéale pour se tenir chaud tout l’hiver avec style

Comment se tenir chaud en période hivernale tout en s’assurant une allure mode élégante et tendance ? Voici la solution.

Envie d’avoir du style même en hiver ? Rassurez-vous, c’est possible ! Alors qu’en période hivernale, on a plus tendance à enfiler des pulls XXL ou des joggings, plutôt que d’élaborer un look sophistiqué, combiner hiver et style, n’est pas incompatible.

Depuis plusieurs années, une pièce mode hivernale en particulier s’impose dans les dressings et s’offre même le titre de “it-coat” de l’hiver. Vous l’avez sûrement deviné, il s’agit de la célèbre doudoune ! Ce manteau matelassé, aux allures de couette XXL et ultra douillet, a longtemps été oublié et jugé comme peu tendance. Pourtant, en 2024, la doudoune pour femme est devenue un indispensable à avoir et à porter sans modération en hiver.

La doudoune et ses points forts

Parmi les atouts de ce manteau, on note bien entendu : son effet coupe-vent, protecteur de froid, voire de grand froid, son imperméabilité, idéal en temps de pluie, son amovibilité (avec ou sans capuche) ou encore sa légèreté… Le plus ? Il existe aujourd'hui une multitude de versions de doudounes. De quoi ravir les modeuses. Car oui, la veste matelassée est devenue un incontournable mode.

La griffe Jott, spécialiste de la doudoune, est réputée pour proposer plusieurs gammes de vestes matelassées, adaptées selon les besoins de chacun. Ainsi, il en existe à la coupe longue, courte, à imprimé, en velours côtelé, en sherpa, sans manches ou dans une version légère… Il y en a pour tous les goûts et tous les styles. La marque référence de la doudoune chic et branchée pour homme, femme, enfant et bébé, s’impose notamment comme une référence dans le domaine. Le choix parfait donc, pour s’assurer protection, confort et allure mode.

Comment porter la doudoune avec style ?

Côté style, la doudoune n’est plus qu’un manteau sportswear, elle est désormais élégante et se dévoile sous de nouvelles facettes : avec des imprimés léopard, vichy, des rayures ou encore avec des coupes plus originales, avec une ceinture à nouer, une version longue ou oversized, la veste matelassée se décline. On la porte idéalement avec un jean droit, une paire de sneakers ou des bottines.

La doudoune se la joue aussi très chic et une version courte ou légère s’adoptera idéalement avec un look “working girl”. Certains modèles aux coloris unis s’associeront idéalement à un vestiaire minimaliste et se porteront au-dessus d’une robe en maille, par exemple. Véritable signature mode, la doudoune est la protection hivernale tendance par excellence dont on ne se lasse pas. Sportswear, résolument élégante et indéniablement pratique, la doudoune sublime les silhouettes et apporte une allure tendance à un look.

Vous l’aurez compris, la doudoune a le vent en poupe et a de quoi plaire à tout le monde ! L’essayer, c’est l’adopter et ne plus la quitter…