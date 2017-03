Holi : vous connaissez ? C’est cette fête Hindoue au cours de laquelle on jette des poudres colorées. Cela donne un spectacle multicolore réjouissant !

Happy Holi ! C’est le vœu que se sont formulés Indiens et Népalais dimanche 12 mars en s’étreignant et en se frottant de poudres de couleur. De tradition hindouiste, Holi est le sacre du printemps, la fête du triomphe du Bien sur le Mal, la célébration de la Dévotion, de la Fertilité et de l’Amour. Comme les carnavals, ces festivités rassemblent toute la population, mélangeant les castes et les conditions.

Le nom Holi est issu du mot « Holinka » et signifie brûler. Il est lié à de nombreuses et anciennes légendes qui varient suivant les régions. Mais la plus connue est celle du roi-démon Hiranyakashyap.

Ce roi voulait que son royaume entier n’adore que lui et abandonne tout autre dieu. A sa grande déception, son fils Prahlad est resté fidèle à Vishnu. Le roi ordonne alors à sa propre sœur Holinka de se placer au centre d’un brasier avec le jeune Prahlad sur ses genoux. Holinka avait le pouvoir d’être dans le feu sans brûler, mais elle ne savait pas que ce pouvoir ne la protégeait que si elle y entrait seule. Ainsi elle y périt, et Prahlad fut sauvé en remerciement de sa fidélité.

C’est pour cela que la fête commence par une veillée autour d’un grand feu. On y fait brûler une effigie de Holinka. Le jour suivant est un jour d’amusement pour toute la population. C’est un festival de couleurs ! Chacune a sa signification : le vert pour l’harmonie, l’orange pour l’optimisme, le bleu pou la vitalité et le rouge pour la joie et l’amour. On se couvre donc de poudres colorées, on jette des seaux d’eaux colorées, en chantant et en dansant dans les rues. Cela donne de magnifiques images de liesses ! Voyez plutôt…