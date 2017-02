Le chanteur de Louise Attaque et celui de Téléphone ont repris un tube de Jean-Louis Aubert, le temps d'un duo exceptionnel sur RTL2 !

On chante avec eux ?

Puisque les dauphins sont des rois

Que seul le silence s'impose

Puisqu'il revient à qui de droit

De tenter les métamorphoses

Puisque les révolutions,

Se font maintenant à la maison

Et que lorsque le monde implose

Ce n'est qu'une nouvelle émission

Emission

Il est temps à nouveau

Oh temps à nouveau

De prendre le souffle à nouveau

Il est temps à nouveau

Oh temps à nouveau

De nous jeter à l'eau

Puisque ce n'est plus qu'un système

Et sa police américaine

De monde meilleur on ne parle plus

Tout juste sauver celui-là, celui-là

Eh ! Il est temps à nouveau

Oh temps à nouveau

De prendre le souffle à nouveau

Il est temps à nouveau

Oh temps à nouveau

De nous jeter à l'eau

De nous jeter à l'eau

Puisque je suis mon aquarium

Moi le poison, moi le poisson

Changé en homme

Il est temps à nouveau

Oh temps à nouveau

De prendre le souffle à nouveau

Il est temps à nouveau

Oh temps à nouveau

De me jeter à l'eau

Oh temps à nouveau

Oh temps à nouveau

De prendre le souffle à nouveau

Il est temps à nouveau

Oh temps à nouveau

De nous jeter à l'eau

Beau temps pour se jeter à l'eau

Beau temps pour se jeter à l'eau

Beau temps pour se jeter à l'eau

Beau temps pour se jeter à l'eau

Oh temps à nouveau

Temps à nouveau

Temps à nouveau

Oh ! Temps à nouveau

De nous jeter à l'eau

Oh temps à nouveau

De nous jeter à l'eau

Oh temps à nouveau

De nous jeter à l'eau