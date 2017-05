Organiser des expos d'art à la maison, c'est possible !

C'est ce que propose cette société, pour vous aider à devenir mécène d'un soir !

Cette jeune start-up propose aux artistes d’exposer leurs œuvres chez des particuliers. Si vous êtes friand d’art, vous pourrez ainsi permettre, d’une part, à un artiste de se faire connaitre et d’autre part, de créer un moment convivial avec des amis autour d’un vernissage à domicile !

Sur leur site, on peut choisir l'artiste qui nous correspond, afin d'accueillir quelqu'un dont on apprécie le travail. Petit plus notable, le site garantit qu'aucun trou ne sera fait dans votre maison. Les exposants s'arrangeront pour exposer leurs œuvres sans abîmer votre salon.

Ce concept innovant et très orignal m’a pour ma part totalement séduit ! Les Expos à la maison sont actuellement présentes en France à Montpellier et à Paris mais également au Canada, à Montréal. Cela fait maintenant déjà quatre ans et on espère voir de plus en plus de monde adopter ce nouveau concept des Expos à la maison !

On salue l'idée, alors pour ceux qui seraient tenté, n’attendez plus, devenez mécène d'un soir.

les-expos-a-la-maison.fr