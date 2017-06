Mike tompkins : le rythme dans la peau

Un chanteur bourré de talent qui ne vous laissera pas insensible !

Originaire de Londres, Mike Tompkins est un jeune chanteur indépendant qui reprend essentiellement des musiques pop.

Avec ses dizaines de millions de vues sur YouTube, Mike Tompkins a clairement réussi à séduire son public … Mais quel est son secret ?

Il n’utilise que sa voix et sa bouche ! Pas d’instruments de musique ! Toutes les sonorités et instrumentalisation ne sont que le produit de son corps. Et croyez-moi, c’est impressionnant à voir ! Effectuant des mashups toujours plus entrainants les uns que les autres, vous ne pourrez pas vous empêcher de danser en l’écoutant !

La vidéo que je vous propose date d’il y a maintenant près de 5 ans mais c’est ma préférée !

Si vous désirez jeter un coup d’œil à son site c’est par ici : tompkins.fm