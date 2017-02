Nicolas Bruno, atteint de paralysie du sommeil, prend en photo ses cauchemars

Nicolas Bruno s'endort comme nous tous, mais quand il ferme les yeux, il se fige et part dans ses rêves étranges...

Une maladie angoissante !

Le photographe Nicolas Bruno souffre de paralysie du sommeil. Savez-vous de quoi il s'agit ?

La paralysie du sommeil est un trouble du sommeil qui survient soit au stade de l'endormissement soit au cours du réveil. La personne se retrouve dans une incapacité de bouger ou de parler, comme paralysée donc.

Cet état peut durer quelques secondes ou plusieurs longues minutes. C'est très désagréable pour le dormeur qui ne peut plus bouger son corps, ni même parler mais qui reste conscient de cet état.

Pire, pendant cette phase, les rêves se font souvent terrifiants et la paralysie accentue l'horreur de ce sommeil paradoxal. Nicolas Bruno parle d'un véritable cauchemar car son esprit est éveillé et il a l'impression d'avoir comme des hallucinations. "Je pensais que j'étais possédé par des démons" raconte-t-il.

L'art comme thérapie

Un professeur de lycée lui suggère un jour de s'intéresser aux rêves qu'il fait, de les analyser et de se les approprier. C'est un déclic pour le jeune homme.

Dès lors, il tente de lutte contre ses craintes par le biais de la photographie.

"Ce projet m'a donné un sentiment de qui je suis". "Cela m'a donné la force de persévérer dans la vie, de créer de l'art et de parler aux gens."

"Les rêves sont terrifiants mais ils peuvent être comiques parfois. J'ai déjà eu un rêve et quand je vais me coucher, je le refais à nouveau. C'est drôle et ce n'est pas toujours le plus terrifiant".

Par son travail, Bruno essaye d'exprimer la panique, l'anxiété, le sentiment d'impuissance de ces rêves... Et il y parvient superbement !

Retrouvez son travail sur son site internet ou sur son compte Instagram.