Qui peut imaginer le travail derrière cette magnifique photo ?

Cet artiste talentueux a mis beaucoup d'énergie pour nous mettre des étoiles dans nos yeux...

Erik Johansson est un photographe qui travaille sur Photoshop. Il est basé à Prague en République Tchèque mais parfois également en Suisse.

Les retouches photos, on connait, on a l'habitude de les traquer dans les publicités et autre photos de couverture. Mais celles d'Erik racontent une toute autre histoire. Voilà une façon d'utiliser Photoshop qui apporte enfin quelque chose.

Dans cette vidéo, on voit le making-off plutôt élaboré pour réussir à fabriquer cette photo. Auriez-vous imaginé la masse de boulot que ce cliché féerique avait demandé ?

Le travail est impressionnant et la créativité au rendez-vous. Les photos de Erick Johansson sont uniques voire carrément magiques !

Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à checker sa page erikjohanssonphoto.com

